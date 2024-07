Servicio Secreto de EU habría negado seguridad extra para Trump; “nadie me dijo nada” sobre amenaza, dice magnate

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump afirmó que no fue advertido sobre la presencia de un tirador que intentó asesinarlo la semana pasada durante un mitin en Pensilvania, pese a las advertencias de testigos.

"A mí nadie me dijo nada. Me podrían haber dicho que esperara quince minutos antes de empezar, o veinte minutos, o cinco minutos. Pero nadie me dijo nada", declaró Trump en una entrevista a Fox News que será emitida el próximo lunes.

Por estos hechos, que el congresista James Comer calificó de “fracaso histórico de seguridad”, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, testificará ante la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de EU sobre el incidente.

A propósito, informaciones de The Washington Post y The New York Times afirman que, en los dos años previos al intento de asesinato, altos funcionarios del Servicio Secreto rechazaron repetidamente las solicitudes de recursos adicionales por parte del equipo de seguridad de Trump,

Estas solicitudes incluían más agentes, magnetómetros, y francotiradores para examinar a los asistentes en eventos masivos.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, afirmó que la agencia revisará la documentación tras recibir nueva información sobre la posible negación de solicitudes de seguridad. "Ejecutamos una estrategia integral para equilibrar el personal, la tecnología y las necesidades operativas especializadas", comentó Guglielmi.

El intento de asesinato ocurrió en un mitin en Butler, Pensilvania, donde un joven de 20 años disparó a Trump con un rifle de asalto desde unos 150 metros. Trump resultó herido en la oreja por una bala que pasó a seis milímetros de su cabeza. Tres personas resultaron heridas y una persona murió. El atacante fue abatido poco después.

El exmandatario, al coincidir con las críticas de Comer, expresó su descontento por la falta de información. "Nadie me dijo nada, y eso que la gente decía que había alguien apostado en el tejado", reiteró Trump. La comparecencia de Cheatle el lunes será crucial para esclarecer los fallos de seguridad en el evento.

