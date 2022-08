Singapur alista despenalización de relaciones sexuales entre hombres

En Singapur se despenalizarán las relaciones sexuales entre hombres, sin embargo, el matrimonio igualitario no será legal, así lo comunicó el primer ministro Lee Hsien Loong.

Lee Hsien enfatizó que la población joven de cuidad-estado cada vez más está aceptando a personas homosexuales.

Creo que es lo correcto, y algo que la mayoría de los singapurenses aceptarán ahora Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur

De igual forma, explicó que el gobierno de Singapur derogará la Sección 377A del código penal, que es una ley colonial que criminaliza las relaciones homosexuales. Quienes no respetaban la norma podían ser encarcelados hasta por dos años, aunque en la actualidad no ha habido condenas por sexo entre dos hombres; no incluye las relaciones entre mujeres o géneros distintos.

Este domingo, diferentes grupos a favor de los derechos de la comunidad LGBT indicaron en un comunicado que estaban aliviados por el comunicado del primer ministro.

"Para todos los que han experimentado los tipos de intimidación, rechazo y acoso permitidos por esta ley, la derogación finalmente nos permite comenzar el proceso de curación. Para aquellos que anhelan un Singapur más igualitario e inclusivo, la derogación significa que el cambio si es posible", compartieron en su comunicado.

Por otra parte, cuando el tribunal supremo de Singapur reafirmó en febrero que la ley no se podía usar para enjuiciar a los hombres por tener relaciones sexuales, una alianza de 80 iglesias se expresaron en contra de la decisión del gobierno.

"La derogación es una decisión extremadamente lamentable que tendrá un profundo impacto en la cultura en la que vivirán nuestros hijos y las futuras generaciones de singapurenses".

Con información de Reuters

FBPT