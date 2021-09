Socióloga propone crianza creativa de género para "les hijes"

La socióloga y madre de familia, Kyl Myers, publicó un libro sobre “crianza creativa de género”, donde comunicó su experiencia de dejar que su hije descubriera el género por sí mismo, y sacara sus propias conclusiones.

Para que descubriera el género a su ritmo, tomó la determinación de que solo utilizaría pronombres neutros y que su identidad no sería definida por sus genitales. Traducidos al español, dichos términos son elle/le.

Myers dijo que no quería que los demás le dijeran “algo que no es para él solo por su anatomía” y que, aunque al principio se preguntó si estaba haciendo lo correcto o “dañaría” a su hijo, sabía que se arrepentiría si no intentaba la crianza creativa de género.

Mujer recomienda la "crianza de género creativa"

La madre de familia de Estados Unidos compartió con Time que cuando estaba embarazada, lo único que su pareja y ella sabían era que esperaban un “humano”, y el nombre que le pondrían, pues no pensaron que la información sobre sus genitales les fuese a decir algo sobre su género.

Como relata Vanguardia, Kyl dijo que elle comprende el cuerpo y el género mejor que muchos adultos; “…hace que el mundo sea un mejor lugar”.

