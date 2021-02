Embajada de Rusia defiende la vacuna contra COVID-19 Sputnik V

Luego de que el gobierno de México anunciara la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna rusa contra Covid-19, Sputnik V, la polémica entorno a la calidad de esta comenzó, ante lo cual, la embajada de Rusia en México comenzó una campaña de información defendiendo a la controversial vacuna.

El objetivo de dicha campaña informativa, es aclarar algunas dudas entorno al proceso que sigue esta vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología para la finalización de su fase 3 y la autorización en México para su uso de emergencia.

La embajada rusa explica mediante un informe que el centro donde fue creada la vacuna Sputnik V, es una institución líder en su esfera a nivel mundial. Y tan solo en 2015, desarrolló y registró con éxito dos vacunas contra el Ébola, usando la misma plataforma de vectores adenovirales que se utilizó para la Sputnik V.

La embajada rusa también desmintió el hecho de que sean pocos países los interesados en adquirir la Sputnik V, pues recientemente, el presidente Vladímir Putin declaró que la vacuna rusa contra Covid-19 ya recibió autorización en 13 países.

Por otra parte, en un video posteado en las redes sociales de la embajada de Rusia, se informa que es normal que cuando una vacuna no procede directamente de Europa occidental o Estados Unidos, de inmediato comiencen a surgir declaraciones preocupadas o escépticas, las cuales sin embargo, son infundadas.

No, Sputnik V no se saltó fases, las aceleró al igual que las demás vacunas, porque estamos en medio de una pandemia. No, no es una vacuna sin reconocimiento fuera de Rusia, aparece en la web de la OMS hace meses. No, no es cierto que no aparezca en publicaciones científicas, ya lo hizo hace rato en 'The Lancet'", establece el video compartido en la cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia en México.