Sacude a Noruega multihomicidio de sujeto con arco y flechas

Al menos cinco personas fallecieron y dos resultaron gravemente heridas luego de ser atacadas por un desconocido con un arco y una flecha presuntamente al interior y cerca de un supermercado en Kongsberg, Noruega, y abren la posibilidad a que el responsable usó otras armas.

Aunque hasta el momento se desconoce el móvil y sólo se sabe que el agresor es un ciudadano danés de 37 años de edad, autoridades señalaron que por la violencia de este acto reportado por trabajadores de Coop Extra como “un incidente grave” aún no se descarta un atentado terrorista, pero admitieron que es muy pronto para determinarlo, por lo que exhortaron a medios a esperar a que concluya la indagatoria, luego de la difusión de algunos rumores.

En tanto, el jefe de la Policía de la ciudad, Oyvind Aas, indicó que hasta el momento la información apunta a que este hombre, del que no se han dado más detalles, es el único atacante y no contó con cómplices, por lo que se detuvo la búsqueda activa de implicados, aunque se reportó que hubo más operativos en marcha en torno a este caso que rompe la paz en una nación en la que no son comunes este tipo de ataques.

Tras una persecución de casi media hora —pues el ataque inició a las 18:13 y la captura ocurrió a las 18:47 horas— de acuerdo con la emisora NRK, se informó su aprehensión luego de una presunta confrontación, pues el sospechoso intentó fugarse, aunque no hubo más detalles; en este plazo el sujeto disparó múltiples flechas por varias cuadras de la ciudad ubicada a 70 kilómetros al suroeste de la capital Oslo.

Ante este panorama insólito, las autoridades mantienen en secrecía toda la información en torno al atacante, sólo algunos medios reportaron datos sobre su edad y nacionalidad.

En dicho operativo participaron decenas de agentes en patrullas, a pie y en helicópteros para seguir el rastro del sospechoso. Incluso se reportó que a la zona cero acudió un escuadrón de bombas con apoyo canino, en caso de requerirlo, y se rastreó al sujeto cerca del río hasta con cámaras infrarrojas.

Luego del arresto, para dar seguimiento a la investigación, se indicó que el hasta ahora único agresor fue trasladado a una comisaría en Drammen, quien según medios locales también llevaba un cuchillo y otras armas.

La Dirección de Policía Nacional ordenó a todos sus agentes a portar armas, cuando es común que no las traigan, como medidas de precaución. Foto: AP

En las primeras declaraciones de las autoridades tras su captura, Aas reveló que “el hombre no ha sido interrogado y es demasiado pronto para llegar a una conclusión” para calmar la situación, que fue calificada por funcionarios de “brutal” y “horrible”; mientras que medios locales reportaron que la información aún era muy confusa, pues cae a cuentagotas y las zonas afectadas siguen resguardadas por la investigación en curso, para determinar paso a paso cómo se perpetró este ataque.

En tanto, la primera ministra en funciones, Erna Solberg, señaló que afortunadamente después de la emergencia que provocó un temor generalizado la “policía ahora tiene el control”; mientras que el nuevo ministro, Jonas Gahr Store, quien asume el cargo hoy tachó de cruel estos hechos.

Por separado, la alcaldesa de Kongsberg, Kari Anne Sand, calificó la situación como “una tragedia” y pidió esperar a confirmaciones oficiales, pues debido a la confusión hay muchos rumores.

El perpetrador fue detenido y según lo que sabemos, hasta el momento, sólo hay una persona implicada

Oyvind Aas, Jefe de la policía de Kongsberg

Cabe destacar que por la seguridad en la región no es común que los policías anden armados; sin embargo, luego de estas escenas, de las que circularon imágenes de flechas clavadas en la pared, la dirección de la Policía Nacional ordenó a todo su personal llevar sus armas como “precaución adicional”; no obstante, no se notificó ningún cambio en torno al nivel de amenaza nacional.

Sobre las víctimas, se reveló que varias personas fueron trasladadas a un hospital, luego de la movilización de más de 10 ambulancias, algunas aéreas, y dos personas se encuentran en terapia intensiva, sin que se confirmaran detalles sobre las lesiones que presentan. En tanto, decenas de testigos fueron llevados a un hotel como medida de seguridad.

La policía también se negó a dar los nombres de las víctimas, pero adelantó que las familias ya fueron notificadas; mientras que el negocio involucrado en el ataque indicó que ninguno de sus empleados resultó herido.

Se espera que uno de ellos brinde más claridad sobre lo ocurrido la tarde de ayer, pues de acuerdo con algunos medios se trata de un policía fuera de servicio, quien presuntamente se encontraba en el supermercado cuando el agresor comenzó a atacar a las personas.

El hecho ocurre a una década del ataque más letal registrado en la región cuando el extremista Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas en un doble atentado. Inicialmente detonó una bomba afuera de un edificio de gobierno y luego huyó a la isla de Utoya, en donde atacó a disparos a decenas de adolescentes; mientras que el último atentado local ocurrió hace dos años cuando un sujeto disparó contra una mezquita en Oslo, sin que se reportaran víctimas.

El dato: Un tribunal noruego condenó a 21 años de prisión al autor de la peor masacre ocurrida en este país por los delitos de homicidio masivo, terrorismo y explosión fatal.

