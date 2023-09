Surge teoría de que Prigozhin no murió y se refugia en una país de América Latina

A casi tres semanas de la muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, un analista ruso aseveró que el mercenario fingió su muerte y se escondió en América Latina.

Según el politólogo ruso Valeri Dolovey y reconocido teórico de la conspiración el llamado chef de Vladimir Putin no falleció en el accidente aéreo del pasado 23 de agosto, pese a que el Kremlin conformó el deceso y su identidad tras practicar pruebas de ADN, y se refugió en Venezuela, uno de los regímenes aliados de Moscú.

“Hasta donde yo sé está en una isla llamada Margarita”, reveló Dolovey, según declaraciones recogidas por el diario británico Daily Mail, aunque no presentó pruebas o fuentes de cómo conoce el supuesto destino del mercenario que se había exiliado en Bielorrusia.

No obstante, relató que Progozhin sabía que el Kremlin trataría de eliminarlo y destruir su avión, pues habría recibido una advertencias previa, por lo que no abordó ese avión; aunque no ofreció detalles de cómo se habría enterado ni en qué momento salió de Rusia para supuestamente esconderse en un importante resort venezolano.

Y agregó que en ese accidente sí hubo víctimas, pues sus aliados fallecieron, mientras el mundo sigue a la expectativa de conocer el motivo del sospechoso accidente, pues siguen las dudas de su fue un acto provocado por explosivos o hasta un misil, pero del que Moscú no dará información al clasificar esta investigación.

Al ser cuestionado sobre el motivo de Prigozhin para ocultarse adelantó que éste sigue preparando un grupo armado con hasta cinco mil mercenarios, estilo escuadrón de la muerte, con respaldo del propio Putin y de su principal asesor, Nikolai Patrushev, y prepararía su regreso al país ante el inminente fallecimiento de Putin, pues precisó como lo han dicho algunos medios que el líder del Kremlin está muy enfermo y ya ni siquiera realiza actividades públicas, pues prefiere enviar a sus dobles.

Según Valeri Dolovey la nueva agrupación del comandante de Wagner entraría en acción probablemente en meses para evitar pugnas en el Kremlin tras la muerte de Putin y su tarea principal sería “deshacerse” de aquellos que se opongan al nuevo control ruso.

