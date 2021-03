Texas elimina el uso obligatorio de cubrebocas por COVID-19

Texas se convirtió en el primer estado en eliminar el mandato del uso obligatorio del cubrebocas al aliviar restricciones por Covid-19, pese a las súplicas de funcionarios de la Salud de Estados Unidos.

Varios gobernadores y otros líderes de Estados Unidos se están uniendo para aliviar las restricciones por Covid-19. En Texas podrían endurecerse las medidas si suben las hospitalizaciones pero no se podrá multar o encarcelar a quien no cumpla las medidas sanitarias.

Entre otras medidas que tomará el gobernador de Texas, Greg Abbott, está la eliminación del aforo máximo al interior de restaurantes.

Otros estados relajan medidas contra Covid-19

Sus homólogos de Michigan, Mississippi y Luisiana también eliminaron restricciones restaurantes, además en bares y otros lugares públicos.

“Eliminar los mandatos estatales no termina con la responsabilidad personal”, dijo Abbott, hablando desde un comedor abarrotado donde muchos de los que lo rodeaban no llevaban cubrebocas. "Es sólo que ahora los mandatos estatales ya no son necesarios".

Un año después de la crisis, los políticos y los estadounidenses comunes se han cansado de las reglas destinadas a detener la propagación del Covid-19, que ha matado a más de medio millón de personas en Estados Unidos.

Algunos lugares están levantando las medidas de control de infecciones; en otros lugares, la gente los ignora.

Funcionarios temen rebrote por Covid-19

Los principales funcionarios de salud, incluido el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, han respondido rogando repetidamente a las personas que no se arriesguen a otra ola mortal de contagio por Covid justo cuando la nación está avanzando en la vacunación de las personas y se vislumbra la victoria.

Los casos de Covid en Estados Unidos se han desplomado más del 70 por ciento en los últimos dos meses desde un promedio de casi 250 mil nuevas infecciones por día, mientras que el promedio de muertes por día se ha desplomado alrededor del 40 por ciento desde mediados de enero.

Pero las dos curvas se han estabilizado abruptamente en los últimos días e incluso han aumentado levemente, y las cifras aún se mantienen en niveles alarmantemente altos, con un promedio de alrededor de dos mil muertes y 68 mil casos por día. Los funcionarios de salud están cada vez más preocupados por las mutaciones del Covid-19.

"Estamos para perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo", advirtió el lunes la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky.

Medidas contra Covid, hartazgo de estadounidenses

Aun así, muchos estadounidenses están hartos de los cierres que han dañado sus medios de vida y están ansiosos por socializar nuevamente.

Un bar del área de Indianápolis se llenó de clientes sin cubrebocas durante el fin de semana. En el sur de California, la gente esperaba en filas que serpenteaban por un estacionamiento en una tarde reciente entre semana para tener la oportunidad de comprar y comer en Downtown Disney, parte de Disneyland. (Las atracciones del parque temático permanecen cerradas).

Y Florida se está preparando para recibir a los estudiantes en las vacaciones de primavera.