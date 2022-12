Tirador confiesa plan de matar extranjeros

El hombre de 69 años detenido por asesinar a tres kurdos en París, Francia, confesó que quería matar extranjeros, pero aún no se identifica un posible vínculo con ideologías extremistas.

A dos días de disparar contra dos inmuebles kurdos y luego de una evaluación psicológica, el sospechoso identificado sólo como William, un maquinista jubilado, declaró un “odio patológico” hacia los migrantes, pero sólo aquellos que no tienen origen en Europa.

Y justificó, bajo custodia policial, que ese sentimiento comenzó hace años tras un robo en su casa, hecho en el que supuestamente estuvieron implicados varios migrantes. Incluso, el sujeto añadió que consideraba a todo ajeno al continente como un “enemigo” desde 2016, cuando ocurrió el supuesto incidente, según el informe del fiscal del caso, Laure Beccuau; sin embargo, las autoridades no corroboraron si existió tal asalto en la residencia del agresor o si los responsables eran extranjeros.

En tanto, las autoridades que confirmaron que fue diagnosticado como paciente depresivo y suicida, como él mismo declaró, indicaron que el sujeto planeó ir a un suburbio en Saint-Denis, predominantemente extranjero para perpetrar el ataque.

Pero de último momento cambió sus intenciones y optó por un barrio kurdo en el distrito 10, en donde atentó contra un centro cultural y una peluquería e hirió a tres personas más, de las que dos siguen hospitalizadas.

Además, se informó que cuenta con antecedentes de agresión, pues se reveló que el sujeto fue detenido el año pasado y liberado hace un mes por un ataque con sable en un campamento también contra migrantes, cuando supuestamente intentó apuñalar a los extranjeros y cortó sus tiendas de campaña. Ello supone un agravante por la planeación con intención de dañar y la portación de armas, hecho por el que en 2016, año en que dice fue víctima de la violencia, fue condenado por violencia armada, así como por posesión ilegal de arma de fuego.

Incluso, el diario Le Monde señaló que el padre del agresor dijo hace años que éste era un riesgo para la sociedad al definirlo como un “loco”.

Hasta el momento la Policía parisina cree que el detenido es el único tirador y no tuvo cómplices, esto luego de allanar la vivienda de sus padres en busca de evidencia de la premeditación.

No obstante, las autoridades siguen las investigaciones para obtener más información sobre el posible móvil y el motivo de su cambio.

Asimismo, confían en que el sospechoso abundé más sobre el ataque hoy cuando se presente ante un juez y se lean los cargos en su contra, entre los que destacan crimen de odio y homicidio por motivos raciales, mientras líderes y organizaciones kurdas exigen tratar el caso como acto terrorista, luego de las violentas protestas para exigir un alto a las agresiones de grupos extremistas que están en contra de los inmigrantes, en las que más de 30 agentes resultaron lesionados, de acuerdo con el jefe policial de la capital, Laurent Nunez.

Asimismo, los manifestantes recordaron a las autoridades que fue uno de los suyos el que detuvo al agresor cuando lo confrontó y lo paralizó, pues la tragedia pudo ser mucho peor ante la falta de protección, ya que la seguridad no se preocupa por ello. Incluso, denunciaron que no sólo el detenido sino otros los ven como quienes se apropian de territorios ajenos, sólo por provenir de una nación no europea.

Y es que algunos reclaman que este hecho es muy similar al asesinato de tres kurdos en 2013, hecho que no se investigó a profundidad, pero del que culparon a Turquía.