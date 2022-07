Tirador mata a 3 en centro comercial de Dinamarca

La Policía de Dinamarca confirmó la muerte de tres personas, dos de ellas jóvenes, tras la captura del tirador que desató pánico en un centro comercial de Copenhague, mientras sigue la persecución y no descartan se trate de un acto terrorista.

Horas después del arresto del joven danés de 22 años, quien vestía playera sin mangas, chaleco negro y bermudas y portaba un rifle, afuera de la plaza, jefe de la unidad de operaciones especiales de la capital, Soren Thomassen, indicó que pudo haber actuado en complicidad, por lo que se implementó un operativo de “cacería humana” para identificar posibles aliados en el delito de homicidio involuntario y garantizar que la situación está totalmente bajo control.

Agregó que el caso no se ha cerrado, por lo que “no podemos negar que es terror”, luego de ser cuestionado por la prensa, en referencia a las escenas en las que se observa a decenas de personas, entre ellas menores de edad, corriendo o cruzando la calle para escapar de la ráfaga, mientras uniformados los dirigían a zonas seguras, según la emisora TV2; en tanto, a través de redes sociales pedían a quienes seguían adentro esperar nuevas órdenes para desalojar.

Terribles informes de tiroteos en Fields. Todavía no sabemos con certeza cuántos resultaron heridos o muertos, pero es muy grave

Sophie Andersen

Alcaldesa de Copenhague

En tanto, el hospital Rigshospitalet informó que ingresó a varias víctimas, por lo que solicitó el apoyo de cirujanos y enfermeras adicionales, ya que ante la gravedad de la situación no se darían abasto. Y es que, al cierre de esta edición, la Policía confirmó que de los heridos tres se encuentran en condición crítica.

Con ese escenario, la alcaldesa de Copenhague, Sophie Andersen, calificó de “muy graves” los terribles reportes de una agresión al interior del centro comercial más grande al sur de la capital.

Y se indicó que el operativo provocó cierres carreteros y la suspensión de eventos públicos por seguridad, como el concierto que daría el cantante Harry Styles en el Royal Arena, el cambio fue para garantizar que la Policía esté enfocada en el sospechoso.

Incluso, se solicitó apoyo a las autoridades y comerciantes de la plaza Fields, que alberga más de 100 locales, para compartir copias de las cámaras de vigilancia con miras a confirmar si el sujeto de 22 años fue el único agresor. Además, extendió este llamado a los testigos, a quienes ya brinda atención psicológica, para enviar a las autoridades información importante o videos sobre los hechos registrados en el barrio de Amager.

Sabemos que hay varios muertos y varios heridos (…)

No tenemos información de que otros estén involucrados

Soren Thomassen

Jefe de la unidad de operaciones especiales de la capital

Aún sin datos sobre el móvil por el que el agresor disparó minutos antes de las 18:00 horas, medios como Jyllands Posten y Berlingske revelaron que la Policía revisa varias pistas, entre ellas cuatro videos de YouTube.

Sin detallar si éstos fueron compartidos por el detenido, se informó que una apuntaría a un problema mental. En éste, según describen medios locales —pues el material ya habría sido eliminado de la plataforma—, se ve al sujeto con un rifle y una pistola con la leyenda “la quetiapina no funciona”, un antipsicótico que se usa para el tratamiento de la esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión.

Otro de los videos ligados a la investigación fue compartido presuntamente con el título “no me importa”; no obstante, las autoridades no revelaron si en ésos hacía alusión de sus planes, luego de que el sujeto disparó en varias ocasiones mientras caminaba por pasillos y escaleras de la plaza, ubicada cerca de una estación del Metro que conecta con al aeropuerto. Y se cuestionó a la Policía sobre la relación del joven con un club de tiro, pero se informó que hasta hoy darán una nueva actualización.

En tanto, algunos testigos relataron que el sujeto disparó contra las vitrinas y locales quebrando los cristales de éstos, presuntamente para provocar pánico. Incluso, un hombre que lo grabó, identificado como Mahdi Al-Wazni, comentó a medios locales que el agresor vestía como si estuviera de cacería y lanzó varias consignas mientras disparaba en el lugar, pero al parecer no escuchó del todo.

. Gráfico: La Razón de México

Quien se encontraba en un restaurante del inmueble cuando comenzaron las detonaciones, detalló que al escuchar las balas sólo pensó en grabar y en proteger a su hija; sin embargo, la pequeña ya no estaba a su lado, pero minutos después supo que ella y otro familiar se alcanzaron a resguardar cerca de donde estaban al escuchar el ataque.

Cabe destacar que decenas de sobrevivientes y empleados relataron que se ocultaron en las cocinas de restaurantes, bodegas y otras oficinas al ver que estaban lejos de una salida, para no quedar expuestos ante el atacante.