Minuto a Minuto: Biden ingresa a la Casa Blanca

Este miércoles 20 de enero se consuma la transición en el cambio de poderes entre Donald Trump y Joe Biden , en Estados Unidos.

En La Razón, sigue el minuto a minuto de los eventos más importantes del día:

14:55 horas. Biden ingresa a la Casa Blanca

El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, donde se prevé que firme una serie de órdenes ejecutivas en temas relacionados con la migración, cambio climático y la contención de la Covid-19.

13:42 horas. Biden realiza guardia en cementerio de Arlington

El Presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris visitan la tumba del soldado desconocido en el Cementero Nacional de Arlington, Virginia, donde encabezan un homenaje a los militares que han perdido la vida.

13:12 horas. Biden y Harris van al cementerio de Arlington

El Presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se trasladan al Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, luego de participar en una revisión a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Visitarán la tumba del soldado desconocido, donde encabezarán una ceremonia donde homenajearán a los militares que han perdido la vida en sus funciones.

Barack Obama y su esposa Michelle, George W. Bush y su esposa Laura y Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton se encuentran en la tumba del Soldado Desconocido. Foto: AP.

A la ceremonia se unen los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton y las exprimeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton.

El cementerio de Arlington, el 20 de enero de 2021. Foto: Especial.

13:02 horas. Biden pasa revista a Fuerzas Armadas

​

El Presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff están participando en una revisión en el frente este del Capitolio con miembros del ejército.

Biden pasa revista a Fuerzas Armadas, el 20 de enero de 2021. Foto: AP.

Las revisiones de aprobación son una tradición militar que refleja la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe.

12:50 horas. Biden y Harris salen del Capitolio

El presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta Kamala Harris salieron del Capitolio tras dar un recorrido.

12:51 horas. Biden recorre el Capitolio

​

Joe Biden recorre el Capitolio tras ceremonia de investidura presidencial.

12:44 horas. Presentan banderas en el Capitolio

Nancy Pelosi entrega a Joe Biden y Kamala Harris las banderas que estaban en el Capitolio durante la juramentación.

12:37 horas. Biden firma primeras órdenes como Presidente de Estados Unidos

El presidente Joe Biden termina firma tres documentos que incluyen una declaración de investidura, nominaciones al gabinete y nominaciones al subgrupo en la Sala del Presidente en el Capitolio de los Estados Unidos después de la ceremonia de inauguración.

​El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: AP.

12:28 horas. Finalización de la ceremonia

El Presidente Joe Biden y la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos, Kamala Harris, se retiraron dando por finalizada la ceremonia oficial.

Se espera que rodeados de escolta militar de honor y acompañados por sus parejas se dirijan a la Casa Blanca para comenzar su mandato.

Invitados y espectadores asisten a la 59a inauguración presidencial del presidente Joe Biden en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el miércoles 20 de enero de 2021. Foto: AP.

Durante la tarde habrá celebraciones y actuaciones artísticas en todo el país, y a partir de la hora 20.30 Tom Hanks, Eva Longoria y Kerry Washington presentarán un espectáculo virtual de 90 minutos en el cual estarán presentes Bruce Springsteen, John Legend, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, Demi Lovato, Ant Celmons, Ozuna, Luis Fonsi y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

12:08 horas. Acto de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris

Joe Biden tomó protesta este miércoles como el Presidente número 46 de Estados Unidos, mientras que Kamala Harris hizo historia al asumir como la primera mujer y primera afrodescendiente en el cargo de Vicepresidenta.

En su primer discurso como mandatario estadounidense, Joe Biden hizo un llamado a la unidad.

“Hoy no celebramos el triunfo de un candidato sino de una causa”, aseguró.

El presidente Joe Biden habla durante la inauguración presidencial en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el miércoles 20 de enero de 202.

10:48 horas. Joe Biden toma protesta como presidente de EU

Joe Biden acompañado de su esposa y de sus hijos hace la juramentación como el Presidente 46 de Estados Unidos.

En su primer discurso como presidente, Joe Biden llama a la unidad delcpueblo estadounidense.

Joe Biden es juramentado como presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2021. Foto: AP.

El país fue puesto a prueba y ha estado a la altura, dijo.

La voluntad del pueblo ha sido obedecida y se aprendió que la democracia es frágil.

La democracia ha triunfado en el Capitolio donde hace unos días la violencia quizo simbrar sus cimientos, indicó.

Sin embargo, destacó que están unidos para cumplir una transición pacífica de poderes.

Agradeció a sus predecesores de ambos partidos que estaban presentes.

Señaló que la historia de Estados Unidos depende de todos y se busca una unión más perfecta.

Reconoció que hay mucho que reparar, reconstruir y sanar.

Señaló que muchos han tenido pruebas y momentos difíciles y este lo toca enfrentarlo a él.

El presidente electo Joe Biden, su esposa Jill Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff llegan a las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos para el inicio de las ceremonias oficiales de inauguración, en Washington, el miércoles 20 de enero de 2021. Foto: AP.

Nos mueve el sueño de justicia para todos que ya no puede esperar.

Destacó el peligro del ascenso de extremismo, el supremacismo blanco y el terrorismo nacional que se debe vencer y superar con unidad.

En esa misión pondrá su alma entera, en unir a la nación y pidió a los estadounidenses sumarse a esa causa para vencer unidos a esos enemigos.

Llamó a unidos vencer el extremismo, la anarquía, la violencia, el desempleo, la desesperanza y la enfermedad. Para poner a los niños en escuelas a salvo y enfrentar el virus mortal, además de dar seguridad a todos y justicia racial.

Destacó que en las guerras ha prevalecido lo mejor de los estadounidenses para salir adelante.

Pidió enfrentar juntos esos desafíos tratándose con dignidad y respeto, llamó a parar los gritos y bajar la temperatura.

Sin unidad no hay paz, afirmó Biden.

"Es nuestro momento histórico de crisis y prueba y la unidad es el camino hacia adelante".

Indicó que es momento y lugar para empezar de nuevo a escucharse y mostrarse respetos. La política no tiene que ser un fuego ardiente, dijo y el desacuerdo no debe ser causa de guerra total.

Pidió rechazar la cultura donde los hechos son manipulados o inventados. Dijo que desde la gran plaza donde habló Martin Luther King de su sueño y donde mujeres marcharon por su derecho al voto ahora Kamala Harris toma protesta como vicepresidenta y eso muestra que las cosas pueden cambiar.

Ahora, señaló, están de pie, días después de que una turba quiso frenar el trabajo de la democracia, y no sucedió ni ¡jamas sucederá.

Pidió a los que no lo apoyaron les pidió estar de acuerdo con la democracia, les pidió que el desacuerdo no lleve a la desunión. Dijo que será presidente para todos los estadounidenses y luchará duro por los que no lo apoyaron como por los que sí.

Llamó a acabar esta guerra que divide a conservadores y liberales y mostrar un poco de tolerancia y humildad, y ponerse en la piel del otro.

Afirmó que se enfrenta el periodo más mortífero del virus por la pandemia y deben enfrentarla juntos.

Destacó que el mundo a visto que Estados Unidos fue puesto a prueba y como han salido más fuertes.

Adelantó que repararán sus alianzas con el mundo. Como primer acto pidió una oración en silencio por los más 400 mil fallecidos a causa de la pandemia.

Para cerrar reconoció que se enfrenta una crisis económica, una pandemia y una crisis política y las enfrentan todas al mismo tiempo.

Afirmó que se les juzgará por como resuelvan esta cascada de crisis. Prometió ser siempre franco y no gobernar por interés personal sino público.

10:40 horas. Toma protesta Kamala Harris

Kamala Harris toma protesta como vicepresidenta de Estados Unidos. Un hecho histórico al ser la primera mujer de color, del sur de Asia en asumir este cargo.

La primera latina en llegar al Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, tomo el juramento a Kamala Harris.

Kamala Harris. Foto: AP.

Jennifer López realiza su participación musical durante la ceremonia.

10:20 horas. Comienza ceremonia de investidura

La senadora demócrata, Amy Klobuchar, da el primer discurso en la ceremonia de investidura. Destaca que por primera vez una mujer de color asumirá el cargo como vicepresidenta.

El senador republicano, Roy Blunt, emite el segundo discurso durante la ceremonia. Habla del ataque al Capitolio y el desafío que ha representado la pandemia. Llama a la unidad para forjar un futuro mejor para Estados Unidos

Leo O’Donovan, un sacerdote jesuita que fue presidente de la Universidad de Georgetown realiza la oración inaugural. Pide que Biden se dirija con justicia. Pide por el patriotismo de Estados Unidos. Pide que unidos se siga un camino de reconciliación.

La cantante Lady Gaga entona el himno nacional de Estados Unidos.

10:08 horas. Llega Mike Pence a Capitolio

El vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence llegan para tomar asiento en el Capitolio de los Estados Unidos para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

Trump es el primer presidente en 152 años que se niega a asistir a la juramentación de su sucesor.

9:55 horas. Llega Trump a Florida

Donald Trump aterriza en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida en la última hora de la presidencia, completando su desaire de asistir a la ceremonia inaugural de su sucesor.

Trump junto con su esposa Melania llegaron abordo del Air Force One para regresar a su residencia en el club de golf Mar a Lago en Palm Beach, Florida.

8:30 horas. Llegan Biden y Harris al Capitolio

Joe Biden y Kamala Harris llegan al Capitolio de los Estados Unidos antes de su investidura como presidente y vicepresidenta, respectivamente. Previamente participaron en una ceremonia religiosa.

Joe Biden, su esposa Jill Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff llegan a las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos. Foto: AP.

Biden llegó al Capitolio con su esposa, Jill, y estuvieron acompañados por la vicepresidenta electa Kamala Harris y su esposo, Douglas Emhoff.

Eugene Goodman, el oficial de policía del Capitolio al que se le atribuye el mérito de haber impedido que una multitud de alborotadores llegara a las cámaras del Senado el 6 de enero, escolta a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

También llegaron minutos antes los invitados VIP de la inauguración, entre ellos los ex presidentes Barack Obama y su esposa Michelle, así como Bill Clinton y su esposa Hilary.

El ex presidente George W. Bush llegó acompañado de su esposa Laura también para participar en la ceremonia de investidura.

Miembros del Congreso y otros altos funcionarios estuvieron llegando también al Capitolio para la toma de posesión.

Todos los asistentes portaban cubrebocas.

Deja Trump carta a Biden

El presidente Donald Trump dejó una nota para Joe Biden antes de salir de la Casa Blanca, confirmó un portavoz. A pesar de que se negó a asistir a la inauguración Trump mantuvo esta tradición.

El subsecretario de prensa Judd Deere se negó a revelar lo que Trump le escribió a Biden.

8:00 horas. Asiste Biden a ceremonia religiosa

El presidente electo Joe Biden y su esposa Jill Biden asisten a los servicios en la Catedral de San Mateo el Apóstol con los líderes del Congreso antes de la 59a ceremonia de inauguración presidencial. Es la primera aparición de Biden antes de asumir el cargo como en Presidente 46 de Estados Unidos. Biden es el segundo presidente católico.

7:31 horas. Trump y Melania dan un mensaje de despedida

En la base de la Fuerza Aérea Andrews, Donald Trump y Melania ofrecen un discurso de despedida.

Trump agradece a su familia u a su equipo por los años de trabajo para los estadounidenses y asegura que durante su gobierno hizo un gran trabajo.

Destaca los números en que deja el Mercado de Valores y en la economía. Reconoce que la pandemia golpeó muy duro. Asegura que se siente satisfecho con los logros. Desea suerte a la nueva administración. Y asegura que de alguna forma volverá.

Después del discurso la pareja presidencial abordaron el Air Force One para viajar a su residencia en el club de golf Mar a Lago en Palm Beach, Florida.

7:25 horas- Doland Trump y Melania abandonan la Casa Blanca.

Tras cuatro años como presidente de EstadosUnidos Donald Trump y su esposa Melania salieron de la Casa Blanca para abordar el Marine One rumbo a la base de la Fuerza Aérea Andrews, antes de la toma de posesión de Joe Biden como el mandatario número 46.