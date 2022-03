Rusia ataca zonas civiles que evacuaban

Una serie de ataques rusos contra Kiev, Mariupol, Járkov y otras ciudades imposibilitaron por segundo día consecutivo la evacuación de civiles en Ucrania al convertir al país en “corredores sangrientos”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recriminó los bombardeos del ejército de Vladimir Putin, al tachar de atrocidades las múltiples muertes en el país entre éstas las de una familia con dos niños en Irpin, cerca de la capital, cuando pretendían huir en grupos a bordo de varios vehículos. Inicialmente se reportó que una mujer y sus dos hijos, cargando maletas y rejillas con mascotas, murieron por el impacto de un proyectil, pero lamentablemente el padre que resistió el golpe falleció horas después.

Tras afirmar que, pese a que Rusia desmienta los ataques, el mundo ha sido testigo de éstos y advirtió a las fuerzas enemigas que “no habrá un solo lugar tranquilo en toda la tierra, excepto la tumba”, pues su gestión los perseguirá para pagar por el derramamiento de sangre de inocentes, pues el Kremlin se comprometió a no atacar a civiles.

El mandatario reiteró que contrario al supuesto acuerdo para definir “corredores humanitarios”, los únicos que se han visto son “sangrientos” con decenas de bajas, incluidos menores, sector del que suman 38 defunciones y más de 70 heridos hasta el día 11 de bombardeos, según la comisionada para Derechos Humanos de Kiev, Liudmila Denisova.

El impacto contra una fábrica cerca de Kiev provoca una gran columna de humo. Foto: AP

Asimismo, denunció que “(los rusos) continúan destruyendo nuestra infraestructura, nuestra vida”, por lo que exigió a la comunidad internacional aumentar las sanciones, como el cierre del espacio aéreo, al señalar que las restricciones actuales no son suficientes para un país que sigue bombardeando a civiles, hecho ante el que el canciller, Dimitro Kuleba, sostuvo que ataques sin precedentes deben desencadenar acciones más restrictivas contra Rusia y firmas que lo apoyan.

Al respecto, el Comité de la Cruz Roja Internacional denunció que los nuevos estallidos frustraron la salida de hasta 200 mil personas en varias regiones, principalmente en Mariupol —donde no hay agua ni electricidad—, mientras la gente sigue esperando el momento para escapar, pero sigue resguardada en sótanos y refugios por falta de condiciones.

El organismo lamentó que, pese a facilitar la negociación entre las partes, proceso en el que se suman líderes, y el anuncio de apoyo humanitario, no han llegado a un acuerdo para reducir los ataques contra civiles en la región invadida, por lo que urgió a definir “horarios, lugares y rutas de salida”, así como qué grupos son prioritarios y otros detalles logísticos. Pues, mientras no haya un plan, no continuarán las evacuaciones ni la asistencia humanitaria como la entrega de alimentos y medicina, ya que es extremadamente peligroso para su personal y la población, como fue el caso de una familia completa al suroeste de Kiev.

Pero ésta no es la única zona que sigue bajo ataque. Se reportaron bombardeos en el aeropuerto de Vinnytsia, mismo que según el gobierno fue destruido al ser alcanzado por ocho misiles, otro contra un reactor nuclear en Járkov, en Chernigov y otras más en las que militares rusos dispararon contra civiles.

Un ciudadano carga a una mujer para salir de zona afectada en la capital. Foto: AP

Y es que en medio de este asedio surge información de una segunda embestida contra Odesa, pues según Zelenski, la nación vecina alista otro frente contra el puerto, donde Putin tiene especial interés por las rutas marítimas. Alerta que fue respaldada por su ministerio de Defensa y funcionarios de Estados Unidos, y éstos últimos identificaron un plan desde mar para adentrarse en la región y tomarla como con Jerson, pues insisten en adentrarse a Kiev. A la fecha se estima que Putin ya movilizó hasta a 95 por ciento de las tropas que tenía en la frontera previo a la invasión, lo que representa hasta 170 mil tropas, según cálculo de aliados.

Temen riesgo nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) exhortó a Rusia a no interferir en la operación de la planta de Zaporiyia, luego de que un comandante ruso asumiera el control.

El organismo se dijo preocupado por la presunta toma del lugar por parte de soldados de Putin, pues ello “contraviene pilares indispensables” en la materia, pues deja en manos de un enemigo las decisiones de una zona de riesgo generando presión indebida contra Ucrania, según su director, Rafael Mariano Grossi.

Y dijo que les inquieta que el Kremlin cortara toda comunicación, telefónica, correo y hasta fax, con la región frenando la información fiable sobre lo que ocurre al interior de la base, en las que hasta el momento no se detectan cambios de radiación, pero naciones como Canadá ya envían yodo en los suministros médicos, el cual es usado para combatir los efectos de la exposición a este tipo de radiación.