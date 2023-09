Trump evade presión y minimiza el riesgo legal

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump defendió su postura tras las elecciones de 2020 y refutó las dos imputaciones electorales en su contra por presunta conspiración.

Aunque insistió que fue víctima de un fraude electoral, apuntó que ignoró las recomendaciones de sus abogados y optó por ir contra el resultado de hace casi tres años, hecho por el que ahora aguarda por dos juicios en Washington y Georgia (estatal).

En una entrevista con NBC News precisó “fue mi decisión” y descartó que ello lo lleve a la cárcel, al justificar su conducta. Incluso, dijo que el tema no lo distrae ni le da miedo, pues “ni siquiera pienso en eso”, al ratificar que saldrá con la victoria de los tribunales.

El magnate explicó que ignoró a propósito los consejos de sus abogados, porque ni siquiera los respetaba, aunque no dio nombres; lo que recuerda su estrategia de descalificaciones contra quienes no lo respaldan, como con su vicepresidente, Mike Pence, a quien criticó por no defender su supuesta reelección.

Sin embargo, el favorito de la contienda republicana evadió reiteradamente las preguntas sobre su participación en el asalto al Capitolio. Pese a que Kristen

Welker lo desafió, rechazó hablar de cómo vio y siguió esta insurrección, pero adelantó “se lo diré a la gente más adelante”, en un presunto alarde de que regresará al poder, pues ha afirmado que si gana la presidencia se indultará.

Y negó estar detrás de la investigación contra su rival, Joe Biden, ante el posible juicio político contra éste y sentenció que si regresa a la Casa Blanca en 2025 sólo será por cuatro años.