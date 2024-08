Trump se lanza contra migrantes y Kamala Harris en red social X

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ayer una entrevista con el empresario Elon Musk, una conversación en vivo a través de la red social X “sin guion y sin límites de tema” en la que se abordaron temas relevantes como su intento de asesinato, la migración y la afrenta con Kamala Harris, su contrincante del Partido Demócrata rumbo a los comicios.

Durante la primera parte de la entrevista, Elon Musk se la pasó elogiando a Donald Trump por su valentía durante el intento de asesinato en su contra el pasado 13 de julio, cuando una bala le alcanzó la oreja.

“Antes de levantar el puño en el aire, nadie sabía que estaba vivo. Cuando elevé el puño todo fue alivio, felicidad, la multitud se volvió loca. Fue un milagro, un acto de Dios”, expresó el expresidente de Estados Unidos sobre el hecho y agregó que planea regresar a Butler, Pensilvania, el lugar del ataque, para un mitin en octubre próximo.

Donald Trump también reiteró que en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, llevará a cabo “la deportación más grande en la historia de Estados Unidos”; afirmó que la seguridad en la frontera no funciona y que los migrantes “no parecen amigables”, ya que son el tipo de personas que no quiere en su país.

“Son personas que te matarían, son personas no productivas. No quieren trabajar, y estos países (México, África, Asia y América del Sur) se están deshaciendo de las personas que no trabajan, de asesinos, de traficantes de drogas”, declaró.

También calificó a los migrantes como “terroristas” y señaló que mensualmente millones de personas “salidas de cárceles e institutos de salud mental” buscan cruzar la frontera, reclamando al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta Kamala Harris de permitir el ingreso a “criminales”.

Además, aprovechó para calificar las medidas de Kamala Harris en la frontera como “terribles” y la acusó de ser “más incompetente” que Joe Biden.

Donald Trump afirmó sin pruebas que Rusia no habría invadido Ucrania si él todavía fuera presidente y elogió a los presidentes Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China), así como al líder norcoreano Kim Jong-un. También expresó su enojo por la elección de la vicepresidenta Kamala Harris para reemplazar a Joe Biden en la fórmula demócrata.

“No ha concedido una entrevista desde que empezó toda esta estafa”, dijo Donald Trump, afirmando falsamente que el hecho de que Joe Biden abandonara la papeleta era un “golpe de Estado”.