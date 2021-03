Trump pide a estadounidense no olvidar que gracias a él tienen vacunas contra COVID-19

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump emitió una declaración este miércoles en la que pide a los estadounidenses no olvidar que gracias a él han podido recibir una vacuna contra COVID-19.

“Espero que todos recuerden cuando reciban la vacuna COVID-19 (a menudo conocida como el virus de China), que si no hubiese sido presidente, no recibirían esa hermosa 'vacuna' hasta dentro de 5 años, en el mejor de los casos, y probablemente no la hubiesen obtenido en absoluto ”, dijo el ex presidente en un comunicado emitido por su oficina el miércoles por la noche.

"¡Espero que todos recuerden!", remató el comunicado.

El comunicado emitido por la oficina del expresidente Donald Trump. Foto: Especial

La declaración se produjo horas después de que el presidente Joe Biden anunciara que su administración ordenaría otros 100 millones de dosis de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson para reforzar los esfuerzos de Estados Unidos para controla la pandemia de COVID-19.