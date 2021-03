Trump se vacunó contra COVID-19 antes de dejar la Casa Blanca

El expresidente estadounidense Donald Trump se vacunó contra el COVID-19 en enero pasado, antes de dejar la Casa Blanca.

Aunque el republicano, quien se mostró escéptico de las vacunas, no dio a conocer esta información durante su mandato, un exasesor confirmó a The Hill y New York Times que tanto Trump como su esposa, Melania Trump, recibieron la primera dosis antes del pasado 20 de enero cuando dejó el cargo, meses después de que ambos contrajeran el virus.

Presuntamente, en este último mes recibieron la inmunización de refuerzo, aunque no se dieron detalles sobre cuál vacuna contra COVID-19 recibieron, si la de Pfizer o la Moderna, las únicas aprobadas en ese entonces en el país.

Después de dejar el cargo, se reveló que el exmandatario republicano, quien ayer reapareció públicamente en Florida, estuvo hospitalizado tres días por condición grave a causa del COVID-19.

Justo en su regreso público el mandatario exhortó a simpatizantes a vacunarse contra el COVID-19.

