Ucrania acumula más armas ¿las puede usar contra territorio ruso?

El ejército de Ucrania suma nuevos suministros como artillería y municiones, a la espera de los tanques prometidos, pero los aliados que refuerzan a sus tropas sugieren no dispararlos contra Rusia

Según medios locales, algunos condicionaron la entrega de equipo militar para qué éste no se use contra regiones rusas, al justificar que la ayuda es defensiva no para convertir a Moscú en un nuevo blanco.

Por ejemplo, en Francia el presidente Emmanuel Macron, quien ya dotó a esa fuerzas de cañones y artillería, dijo que no descarta la posible entrega de cazas de combate, pero ello depende de garantías de que las fuerzas de su homólogo Volodimir Zelenski no lanzaran bombardeos al país que los que invadió.

El mandatario habría fijado el compromiso de que dichas aeronaves no se usarían contra ese territorio al apuntar sólo a las bases invasoras asentadas en Ucrania desde febrero pasado, como parte de las medidas de seguridad para proteger su soberanía y a su población.

Incluso, adelantan que, ante las presiones por nuevos refuerzos, prevén la firma de acuerdos para garantizar que el armamento de Occidente no será para vulnerar infraestructura rusa, esto luego de que líderes de Moscú han acusado a Kiev de atacar bases aéreas y otros puntos como Belgorod, hecho que desmintieron las fuerzas locales.

Y es que los aliados como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea (UE) buscan evitar una escalada en el conflicto, aunque el Kremlin amagó con responder a cada envío a los defensores , luego de restringir recursos como gas y petróleo a las naciones que siguen respaldando al país que tachó de nazista.

Por ello, siguen evaluando la entrega de tanques, pero Ucrania aseveró que en menos de un trimestre contará con hasta 140 vehículos de combate.

Y no quita el dedo del renglón de aeronaves tipo F-16 para responder a los ataques rusos contra su población ante el riesgo de una intensificación de ataques, aunque Alemania y Estados Unidos ya rechazaron este plan en medio de acusaciones del Kremlin de provocaciones en su contra.

Síguenos también en Google News

FBPT