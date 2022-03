Rechazan corredores humanitarios porque conducen hacia Rusia

Ucrania rechazó el plan de seis corredores humanitarios de Rusia al calificarlo de inmoral y otro intento de generar pánico, pues éstos conducen a la nación responsable de la salida de 1.7 millones de refugiados.

Aunque inicialmente se resaltó un avance, el gobierno de Volodimir Zelenski sostuvo que esa estrategia, anunciada a la par de la tercera ronda de diálogo, muestra que Vladimir Putin no busca negociar, sino imponer condiciones, al considerar que éstas son inaceptables y absurdas, por lo que prevé cambios significativos, según el enviado de Kiev, Mijailo Podoliak.

Se detalló que con este plan la nación vecina busca controlar las salidas y horarios, mientras sigue bombardeando blancos civiles, pese al supuesto cese al fuego acordado, pues cuatro corredores llevan a Rusia, otro a Bielorrusia y uno más es dentro de Ucrania.

Sin embargo, hasta el día 12 de ataques aéreos la potencia euroasiática no ha sido de las más buscadas por refugiados, pues la población huye en dirección contraria a esa frontera. Según el último recuento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por cada ucraniano o residente de esa nación que sale a Rusia 20 más lo hicieron rumbo a Polonia, que lidera la acogida de víctimas del conflicto.

Gráfico

Y es que Rusia sólo concentra tres por ciento del total de uno de los mayores éxodos en el continente con 53 mil 300 ciudadanos solicitantes de ayuda humanitaria; incluso en las últimas 24 horas no sumó nuevos cruces. Además, este total es muy inferior al poco más de un millón de ciudadanos que ya se instaló en territorio polaco; es decir, 60 por ciento del sector que ya escapó.

En esta lista de zonas receptoras, Rusia se encuentra en el penúltimo lugar de entre siete naciones, sólo supera al gobierno aliado de Bielorrusia que apenas alberga a unos 400.

Ante este panorama, Ucrania ratificó que aún espera avances significativos, mismos que no se alcanzaron en la definición de los corredores, exigidos por gobiernos y organismos internacionales, pues en las últimas horas persistieron los bombardeos en Kiev, Mariupol, Járkov, Sumi y Makariv, en este último punto un proyectil mató a 13 personas al impactarse contra una panadería, en donde rescataron a cinco sobrevivientes.

Con ello suman mil 500 inmuebles destruidos en casi dos semanas de ataques, entre éstos 202 escuelas y 34 hospitales —16 de ellos notificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, así como 900 regiones sin agua, sin luz y sin calefacción. Pero Moscú negó estar detrás de la nueva embestida y el ministro ruso en las Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, refirió que estos proyectiles provienen de los mismos ucranianos.

Gráfico

En torno a las negociaciones, los enviados de Putin refieren que las condiciones no han cambiado, pues el cese al fuego depende de que se reconozca a Crimea como territorio ruso y la independencia de Donbás (Donetsk y Lugansk), hecho ante el que el vocero ruso, Dimitri Peskov, sostuvo que esta nación debe incluir en su Constitución los cambios territoriales y la no adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque no hizo referencia a la posible integración a la Unión Europea (UE), pues ayer el bloque admitió a revisión la solicitud de Ucrania y dos países.

Y en este estira y afloja, pese a los acercamientos, Zelenski desmintió las versiones que apuntan a que huyó de la capital ucraniana al refugiarse en Leópolis, cerca de Polonia, y mostró en video la ubicación del búnker en el que se mantiene, en la calle Bankova. “No me escondo, no tengo miedo de nadie”, lanzó el líder de la resistencia al retar nuevamente a su homólogo ruso a negociar cara a cara para no dejar a sus representantes el diálogo cuando es sabido que sólo él toma las decisiones, luego de que éste amagara con extender por meses estos diálogos en los que se han sumado otras naciones, como Francia, que calificó de “cinismo moral” orillar a ucranianos a Rusia.

En tanto, ambos frentes presumen avances militares y rechazan acusaciones, pues el Kremlin descartó que pretenda sumar a combatientes sirios en su “operación de desmilitarización”, al afirmar que sólo contará con “soldados profesionales”. Por separado, Ucrania confirmó que se refuerza con la integración de extranjeros procedentes de México, Estados Unidos, India, Suecia, Gran Bretaña y Lituania, de acuerdo con el diario The Kiev Independent.

Ignora a la ONU

El Kremlin desairó al máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al no enviar a un representante al inicio de las audiencias para investigar presuntos crímenes de guerra.

“Que los asientos rusos estén vacíos habla por sí mismo”, refirió el representante ucraniano ante la Corte Internacional de Justicia, Anton Korynevich, y acusar que eso muestra el desinterés de Rusia para acabar con el conflicto que está por cumplir dos semanas.

Por ello, a nombre de Zelenski, exigió acciones inmediatas para acabar con la guerra y proteger a la población que sigue bajo asedio, pese al acuerdo de protección humanitaria.

El dato: La ONU no cesa en su exigencia a Rusia para terminar con toda amenaza, especialmente nuclear, luego de los ataques contra dos plantas en Zaporiyia y Járkov.

Cruzan amagos por el suministro de gas

Ante los intentos de restringir aún más a Rusia, la nación amagó a Occidente con “consecuencias catastróficas” al anticipar un corte al suministro de gas.

A sólo unas horas de difundir el listado de países “no amistosos” por las sanciones en respuesta a la guerra, entre los que destacan Estados Unidos, Ucrania, Canadá, Gran Bretaña, Japón y los 27 de la Unión Europea (UE), el Kremlin reiteró que no descarta imponer represalias en términos energéticos contra gobiernos que respaldan a la región invadida en este conflicto ante los intentos de realizar embargos en la materia, como lo pide el Congreso estadounidense.

El viceprimer ministro de Vladimir Putin, Alexander Novak, sostuvo que esta región puede terminar con los servicios a sus socios ante los intentos y presiones para fijar más y más sanciones en contra del Kremlin, el gabinete y varios oligarcas y sus familias, pues tras la suspensión del gasoducto Nord Stream 2, cuya certificación está en pausa, podrían cerrar el bombeo desde el Nord Stream 1 y cualquier acción en su contra será peor para quienes se atrevan a embargar recursos rusos.

El funcionario encargado del sector, quien es originario de la nación invadida, señaló que el gasoducto que sigue en operaciones funciona a su máxima capacidad, pese a los bloqueos en su contra, pero que en cualquier momento podrían cortar la salida de gas.

Y ante un posible impacto económico en su contra, descartó que esto no los obligue a cambiar de postura, pues refirió que existen otros mercados a los que pueden trasladar este producto. Aunque no dio detalles sobre los ajustes, insistió que prácticamente están listos para surtir y redireccionar este servicio a otros aliados y contrario a lo que se cree, el golpe podría ser peor para el mercado occidental con un costo por arriba de los 300 dólares por barril, luego de que la semana pasada éste rebasara los 100 dólares.

Gráfico

Al retar a las naciones no aliadas a tomar acciones en su contra, el país reiteró que saben a qué regiones pueden enviar sus ahora sobrantes y aseveró “la única cuestión es quién se beneficia de esto y por qué es necesario”, pues a su consideración el impacto será mínimo en su territorio.

De inmediato, sus advertencias se vincularon al cambio que alista la Unión Europea (EU) en la materia. De acuerdo con Reuters los 27 del bloque regional ya cuentan con un borrador de un planteamiento para limitar o reducir hasta 80 por ciento las adquisiciones de gas, petróleo y carbón rusos, cuyos precios han incrementado desde que escaló el conflicto el pasado 24 de febrero.

Dicha discusión se llevará a cabo esta misma semana, entre el 11 y 12 de marzo, pues se trata de un paso crucial, ya que Europa adquiere casi la mitad de todo su suministro en territorio ruso.

Sin embargo, no todos los gobiernos de la región están conformes con este ajuste. Tal es el caso del canciller alemán, Olaf Scholz, quien apuntó que cualquier cambio impactaría gravemente al continente, pues son dependientes de esa nación en torno a la calefacción, electricidad y hasta el transporte. Incluso, apuntó que ninguna otra zona podría garantizarles el abasto actual.

Cabe destacar que justo Alemania es una de las más dependientes con más de la mitad de su suministro a través de Rusia, mientras que en otras es apenas de 20 por ciento.

Luego de este intercambio, el primer ministro británico, Boris Johnson, llamó a asegurarse de que todas las naciones que actualmente tienen contratos con el Kremlin cuenten con los suministros necesarios o alternativas en la materia, tras reunirse con sus homólogos de Canadá y Países Bajos, Justin Trudeau y Mark Rutte, respectivamente. Incluso, este último insistió que además de dejar atrás la rusodependencia deben hacer que las empresas europeas rompan todo vínculo con esta nación, para así acotar el poder del gobierno de Putin.