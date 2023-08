Ucrania prevé escalada en represalia por drones

Líderes ucranianos alertaron que el enemigo ruso planea múltiples bombardeos para debilitar la contraofensiva defensora, en respuesta a los supuestos ataques con drones en su territorio, en los que Kiev negó su participación.

Creen que el Kremlin prepara actos de venganza con aeronaves no tripuladas y artillería pesada por el impacto de artefactos similares contra inmuebles y patrulleros en Moscú y en el mar Negro, como una ofensiva para frenar la recuperación territorial que mantienen las tropas de Volodimir Zelenski en regiones anexadas, pues en éstas se han intensificado los combates.

Horas después de la advertencia, las fuerzas locales acusaron ataques con equipo kamikaze en Kiev, Járkov, Jerson y Odesa con un saldo de un muerto, un herido y edificios dañados, luego de que el personal de emergencias reportó que el impacto de misiles en un hospital de la zona fronteriza provocó la muerte de un doctor y lesiones a una enfermera un día antes, agravando el daño contra inocentes, que sólo velan por la protección de militares y ciudadanos que luchan por su soberanía desde hace 524 días.

Al respecto, el principal asesor de Zelenski, Mijailo Podoliak, aseveró que los señalamientos de Moscú en contra de sus fuerzas no son más que otra estrategia “ficticia” para justificar sus ofensivas masivas, pues son los residentes los que sufren las consecuencias de un conflicto armado del que aún no se avecina un fin en el corto plazo.

Dicho escenario persiste mientras persisten los combates críticos en Liman y Kupiansk, cerca del Donbás, donde según declaraciones de la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, el enemigo concentra los peores embates para asaltar territorios cercanos y alejar lo más posible a los defensores de Bajmut.

Y en medio de estos golpes, Podoliak añadió que Moscú es el verdadero responsable de la nueva explosión en el puente de Kerch en Crimea, pero les conviene decir que es culpa de Kiev para tratar de pintarlo como el terrorista, luego de que Zelenski advirtió que ese Estado criminal preparaba nuevos ataques contra la infraestructura energética para usar las condiciones climáticas a su favor.

En tanto, el régimen invasor redobla su plan de mostrar como el principal agresor a Ucrania, pues sólo responde a los ataques con drones de las últimas semanas.

Incluso, compara estos ataques dirigidos a la capital rusa con los atentados terroristas del 11-S contra las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono, pese a que en Moscú no hubo víctimas como en la tragedia de Estados Unidos.

La vocera de Exteriores del Kremlin, Maria Zajarova, recriminó la vulneración en el distrito financiero que no es un objetivo militar y en entrevista televisiva dijo que esto recuerda lo sucedido hace 20 años, minimizando los crímenes rusos, declaración polémica que no apoyó el vocero ruso, Dmitri Peskov, al ser consultado por la prensa. Y no hubo respuesta del gobierno aludido por la tragedia que lo enlutó en 2001.