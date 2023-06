Necesario que integre ‘Plan de Acción’, dice

Ucrania no tendrá fácil la entrada a la OTAN, advierte Biden; que cumpla ‘los mismos estándares que todos’, pide Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reviró la información presuntamente oficial de que este país facilitaría la adhesión de Ucrania a la OTAN; dijo que no, hasta que la nación europea no se apegue a lineamientos