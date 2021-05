UE, esceptica sobre liberar patentes de vacunas antiCovid

Pese a asegurar que no se cierra a hablar de la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó en claro que no cree que sea una solución eficaz para el problema inmediato, al tiempo que instó a Estados Unidos y otros actores que defienden esta medida a sumarse a la exportación “a gran escala” de dosis a los países más necesitados.

“Necesitamos vacunas ahora para todo el mundo y, en el corto y medio plazo, el levantamiento de las patentes no resolverá los problemas, no generará una sola dosis de vacuna en el corto y mediano plazo”, declaró en una rueda de prensa posterior a la cumbre celebrada en Portugal.

Así, pese a considerar que la UE debería estar “abierta” a debatir la posibilidad de liberalizar las patentes, idea presentada por India y Sudáfrica y respaldada por EU, dijo que en la discusión se debe tener una perspectiva de “360 grados”.

Necesitamos vacunas ahora para todo el mundo y, en el corto y medio plazo, el levantamiento de las patentes no resolverá los problemas, no generará una sola dosis de vacuna en el corto y mediano plazo

Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea

En sentido similar se manifestó el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a la cumbre, donde estimó más importante que EU y Reino Unido cesen las restricciones a la exportación de los fármacos, pues el principal problema de la escasez de vacunas no está en la propiedad intelectual, sino en la distribución.

“Hoy, los anglosajones bloquean muchos de estos ingredientes y vacunas. En la actualidad, 100 por ciento de las vacunas producidas en EU son para su mercado. ¿Cuál es el problema ahora? No es realmente la propiedad intelectual. ¿Puedes darle propiedad intelectual a laboratorios que no saben producir y que no la producirán mañana?”, cuestionó.

Previamente, la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, instó a iniciar las negociaciones sobre las patentes de las vacunas contra el coronavirus “lo antes posible”, tras acoger “con gran satisfacción” el anuncio de EU.

En un comunicado, señaló que hay que actuar “urgentemente” frente a la pandemia, por lo que se ha mostrado “complacida” de que los proponentes “estén preparando una revisión de su propuesta”.