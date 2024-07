Vance desata fuertes críticas por ataque sexista a Kamala y hasta Jennifer Aniston la defiende.

El candidato republicano a la vicepresidencia en Estados Unidos, JD Vance, desató una oleada de críticas por ataques a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien busca convertirse en la aspirante presidencial que competirá con Donald Trump en noviembre próximo.

Luego de que Harris oficializara su campaña para buscar la Casa Blanca, como relevo del mandatario Joe Biden, en la nación se retomaron fuertes comentarios que el senador lanzó contra la exfiscal cuando la denostó por no ser mamá, lo que consideró la hace miserable, al convertirse en la “señora de los gatos sin hijos” y enfatizó que los nuevos líderes demócratas son “personas sin hijos”, contrarios a él que tiene tres con su esposa, Usha Vance.

Las declaraciones que dio a Fox News en 2021 desataron críticas porque su mensaje no sólo es contra ella, si no que va contra todas las mujeres que deciden no tener hijos o no pueden tenerlos y hasta le recordaron que sella sí es mamá, pues al casarse con Doug Emhoff se convirtió en madrastra de dos jóvenes. Y de inmediato salieron a defenderla su hijastra y la exesposa de Doug.

Kerstin Emhoff, quien estuvo casada con Doug entre 1992 y 2008, reveló a CNN que Kamala es “amorosa, protectora y siempre está presente” para sus hijos, Cole y Ella, desde hace una década cuando comenzó su relación con Emhoff, pues se convirtió en una figura materna para quienes ahora tienen 29 y 25 años, respectivamente.

Incluso, agradeció públicamente el cariño que les tiene a sus hijos y cómo los protege, hecho que éstos le corresponden, pues la misma vicepresidenta admitió a la prensa que de cariño ellos le dicen “Momala”, combinación de madre en inglés y su nombre, pues no les agradaba decirle Madrastra”.

Por separado, Ella también defendió a Kamala Harris y publicó en redes sociales: “¿Cómo puedes no tener hijos cuando tienes unos tan lindos como Cole y yo?”, en referencia a la familia que conforman desde hace casi 10 años; mientras que la ex primera dama y exaspirante a la presidencia, Hillary Clinton, ironizó en redes sociales “qué tipo tan normal y cercano que ciertamente no odio que las mujeres tengan libertades”.

J.D. Vance ataca a Kamala Harris. Foto: Especial

Jennifer Aniston da lección al aliado de Trump

Y allegadas a Kamala Harris no fueron las únicas que salieron en defensa de la exmandataria, pues al furor desatado por el compañero de fórmula de Donald Trump también se unió la actriz Jennifer Aniston.

La estrella de Friends cuestionó airadamente que dichos comentarios provengan que alguien que busca convertirse en vicepresidente de la potencia y asestó en un duro mensaje en sus historias de Instagram “Todo lo que puedo decir es… Señor Vale, ruego porque su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día”, al enfatizar a éste que esa decisión no siempre es por elección, pues dijo que incluso la hija del político, quien apenas tiene dos años, en futuro podría recurrir a la fertilización in vitro para alcanzar el sueño de ser mamá.

Tema en el que resalta que la actriz de 55 años habló abiertamente en 2022 de larga lucha que enfrentó para tratar de concebir un hijo durante sus 30, sin resultado, pues ni con fertilización in vitro quedó embarazada.

