Venezuela: EU reconoce a opositor y México pide abrir actas

Estados Unidos reconoció como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González, en una nueva afrenta al régimen sudamericano que recuerda al respaldo que la potencia dio en 2019 a Juan Guaidó.

Mientras Caracas adelantaba la inminente prueba del triunfo chavista, el gobierno de Joe Biden enfatizó que ante “pruebas irrefutables” no le queda más que admitir que el ganador de la contienda es el político aliado de María Corina Machado, según declaraciones del secretario de Estado de EU, Antony Blinken.

Éste abundó que “los venezolanos han votado y sus votos deben contar”, evidenciando que cree en los datos que proporcionó la oposición al señalar que ese candidato superó ampliamente a Maduro al obtener 63 por ciento del voto el pasado 28 de julio, ante lo que Venezuela repudió nuevamente tal grado de injerencia.

Pero Caracas insiste en catapultar la segunda reelección de Maduro. Varios días tarde y tras la solicitud del ejecutivo federal, la titular de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez, convocó a los 10 aspirantes al gobierno al “proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral”, lo que anticipa la supuesta legitimidad de otro mandato chavista.

Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar, por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados (…) Este sábado 3 de agosto nos encontramos todos en familia en todas las ciudades de Venezuela a las 10:00 horas

María Corina Machado, Líder opositora

La comparecencia para los 10 aspirantes es hoy a las 14:00 horas, acto en el que pretende hacer públicas las actas que tanto piden transparentar críticos, gobiernos en América Latina, el mundo y organizaciones civiles para aclarar las dudas de un proceso en el que Caracas hizo todo lo posible para perpetuarse en el poder.

No obstante, la oposición rechazó el acto para revalidar un resultado ilegal e incompleto del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que de inmediato la opositora Machado convocó a salir de manera masiva este 3 de agosto para evidenciar que son más los que quieren a Maduro fuera, pues venció la oposición.

“Ganó Venezuela”, refrendó la política inhabilitada, quien por seguridad se mantendrá en la “clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas”, según una carta que publicó en el diario The Wall Street Journal, en la que también se lanzó contra el rival al asegurar que éste “perdió de manera aplastante”, pues no ganó ninguno de los 24 estados.

María Corina Machado lanzó en su cuenta de X un video para agradecer el apoyo del pueblo y enfatizar que la única manera de hacer valer la victoria de González es seguir “firmes, organizados y movilizados” al llamarlos a responder a la cita en la avenida principal de cada localidad.

Los estamos agarrando uno detrás del otro y no va a haber perdón esta vez. Estoy preparando dos cárceles que deben tener listas en 15 días

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

Instó a las familias venezolanas a salir mañana y demostrar que en ese país no se rendirán ante un régimen que insiste en reprimirlos a base de violencia y represión, actos denunciados por organismos mundiales y por los que van 20 fallecidos sólo por rechazar el fraude del pasado 28 de julio, pues fueron recibidos a tiros por fuerzas y “comandos” chavistas.

La opositora añadió que, a diferencia del régimen, ella sí tiene las pruebas de lo que informa, pues reiteró que la única manera en que Nicolás Maduro ganara era con trampa, pues “nunca se imaginó que nuestro movimiento crecería en número y se apoderaría de toda su base electoral”.

Incluso, Machado enfatizó que las anomalías y la persecución comenzaron mucho antes de los comicios al sacarla de la contienda y luego encarcelar a decenas de críticos y aliados del movimiento para aislarla, pero no lo logró, pues hoy la gente está harta y desilusionada de un chavismo que lleva 25 años en el poder.

Desafío al que respondió el presidente Maduro al referir que de la mano de la fiscalía castigará a los presuntos responsables de la ola violenta de los últimos días, quienes denunció otra vez sin pruebas fueron entrenados por Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.

En una transmisión en vivo, el chavista refirió “estoy preparando dos cárceles que debo tener listas en 15 días”, declaración para intimidar a sus críticos. E insistió que los vándalos terminarán recluidos en sitios de máxima seguridad, pues se calcula que van mil 200 detenidos, a quienes imputarán cargos de terrorismo, pero van por mil más, como presuntos responsables de lo que el mandatario tachó como el “primer golpe cibernético de la humanidad” y agregó que los disidentes actuaron borrachos y drogados para desatar el caos tras las elecciones.

Transparentar actas en Venezuela, pide México

Los gobiernos de México, Brasil y Colombia llamaron a las autoridades electorales de Venezuela para que den a conocer públicamente el escrutinio de los sufragios, de manera desglosada por mesa de votación, ya que las controversias en el proceso electoral deben dirimirse, señalaron, por la vía institucional.

Tras una conversación telefónica que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, acordaron convocar a los actores políticos y sociales de ese país a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos, con el fin de evitar una escalada de episodios violentos.

En un comunicado conjunto divulgado en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los tres gobiernos expresaron su absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela y refrendaron su disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien a los venezolanos.

“Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación.

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”, señalaron México, Brasil y Colombia.

Destacaron que mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento en Venezuela.

Los gobiernos de las tres naciones felicitaron y expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, que acudió masivamente a las urnas el pasado 28 de julio.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador dijo que debe respetarse la voluntad de los ciudadanos, que no haya violencia y se presenten todas las actas de los resultados electorales.

Señaló que se debe actuar con prudencia en este caso y esperar los resultados finales de quién ganó la presidencia de Venezuela. Pidió que se tenga confianza en las autoridades del Tribunal Electoral de ese país, que deberá investigar el supuesto hackeo al sistema de cómputo.

“Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso, planteamos, primero, que no haya violencia; segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos; tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral, y, cuarto, que no haya injerencismo.

“Lo que pasó lamentablemente con el secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos), que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada; además, sin tener facultades legales, no sólo por ser un organismo externo que no tiene que ver con Venezuela, sino con qué facultad se erige como juez electoral. Eso, en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava”, cuestionó.

Expuso que se deben acopiar todas las actas donde participen los 10 candidatos que contendieron por la presidencia venezolana, porque no se puede decir que ganó uno u otro aspirante. Además, abundó, se tendría que reconstruir el sistema si hubo sabotaje, para recuperar todo lo que se haya destruido o borrado.

Y Convocan a marcha este sábado en Reforma

La comunidad venezolana en México convocó una marcha para este sábado 3 de agosto, en rechazo a los resultados de las elecciones en ese país sudamericano, para replicar el llamado que hizo la opositora María Corina Machado, para manifestarse ese mismo día en Caracas.

A través de redes sociales, la comunidad de Venezuela dio aviso a través de una imagen en la que señala: “En la Ciudad de México queremos informarles que el equipo de María Corina Machado en México no está convocando ninguna movilización en la embajada. Nuestra concentración se llevará a cabo en avenida Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero, (alcaldía) Cuauhtémoc, Ciudad de México, a las 11:00 de la mañana del 3 de agosto”.

En el mismo grupo señalan que las elecciones de Venezuela del pasado domingo dejaron un gran descontento a nivel global, y a los ciudadanos de ese país que residen en distintas partes del mundo.

Venezuela está en la mira de la comunidad internacional por los recientes comicios en los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51.2 por ciento de los votos, sin la divulgación de actas o resultados desagregados.