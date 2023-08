Sacude a Argentina triunfo de Milei, el ultraderechista

El sorpresivo triunfo del ultraderechista Javier Milei en las primarias sumió a Argentina en una ola de incertidumbre y volatilidad, que se extenderá hasta finales de año, cuando se dé el cambio de poder.

El mercado reaccionó con un “lunes negro” ante el impacto del brinco en las preferencias del abanderado de Libertad Avanza. De inmediato, el Banco Central devaluó 21.84 por ciento el peso argentino en reflejo al riesgo que representa el exdiputado en la Casa Rosada, por medidas radicales como eliminar la institución financiera o dolarizar al país, como eje para romper con la inflación en la zona más endeudada en América Latina.

Dicha estrategia permanecerá inicialmente hasta octubre, ante la primera vuelta en la que Milei tendrá que repetir el resultado del pasado 13 de agosto como el candidato a vencer para suceder a Alberto Fernández o alargar el proceso a una segunda ronda.

Pero esta fase podría durar lo que resta del 2023, pues analistas estiman una volatilidad ligada al debate y a la transición, para diciembre, pues si gana el conservador de 52 años, quien se define como seguidor del populista Donald Trump, llevará a Buenos Aires a un punto crítico.

Y es que el resultado de las primarias detonó un alza récord de 21 puntos en la tasa de interés de referencia al escalar a 118 por ciento, tras el último ajuste en mayo, y arrastrar al tipo de cambio a 350 pesos, superando la marca del proceso previo de 2019.

Esta situación también provocó un incremento inflacionario en respuesta al desencanto político que favoreció a Milei, luego de que en junio ésta registró 115 por ciento, al duplicarse en cuatro años, lo que JP Morgan y Bloomberg vinculan con el salto de izquierda a ultraderecha.

Ese escenario económico va en contra de los postulados de Javier de frenar la inflación, en un sistema que convierte los impuestos en una nueva esclavitud, según quien apuesta por privatizar la educación, la salud y empresas públicas.

Ello derivó en el peor golpe a la moneda argentina desde 2015, cuando ésta perdió 36.07 por ciento de su valor, evidenciando su fragilidad, pues analistas descartan que Argentina resista el plan de dolarización, previo a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) libere hasta siete mil 500 millones de dólares el próximo 23 de agosto, cuando el papel extranjero alcanzó un máximo a la venta de 695 pesos.

Gráfico

Y la profunda crisis no se detiene, pues ante los abruptos cambios, la Comisión Nacional de Valores (CNV) también intervino al imponer un límite a las operaciones con moneda extranjera de 40 mil pesos semanales para evitar un daño a sus reservas, ante la incertidumbre generada por Milei, quien superó sorpresivamente al macrismo y kirchnerismo y se aproxima al Ejecutivo, contrario a los pronósticos de la mayoría de las encuestas.

Este escenario anticipa un impacto negativo en temas comerciales.

Casi de inmediato algunos sectores eliminaron listas de precios con lo que se avecinan alzas de hasta 10 por ciento en alimentos y hasta al transporte público.

Pero el ultraconservador rechazó la sobrerreacción monetaria y política, al advertir que sus oponentes intentan apelar al miedo para evitar su ascenso.

Luego de advertir que echará a la casta política de la Casa Rosada, reviró a sus detractores al sostener que está preparado para gobernar, pero se esperan más detalles de su política de gobierno, de lo contrario seguirá la volatilidad.

No obstante, no dispersó el ambiente de turbulencia impulsado por sus polémicas propuestas no sólo en economía, sino en salud y seguridad.

En el primer sector se pronunció por regular la compra y venta de órganos como otro mercado, pese a que la ley lo prohíbe. Y justificó su postura al relatar que miles de ciudadanos añoran un trasplante para salvar su vida y se trata del manejo de su “propiedad”.

Mientras que en temas de protección ciudadana respaldó la portación de armas para reducir la incidencia delictiva, lo que recuerda el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se dijo en favor de legalizar las drogas recreativas.

Pero sus críticos sostienen que Javier empeorará el panorama nacional.

Pero se muestran optimistas al señalar que éste sería un escenario favorable. Así lo explicó el kirchnerista Sergio Massa, actual ministro de Economía y quien quedó en tercer lugar de las primarias, al afirmar que no hay nada definido, pues tiene dos meses para alcanzar los primeros puestos y llevar al menos los comicios a una segunda ronda y evitar el ascenso del cuestionado rival.

Además, en este panorama tanto Argentina como China —frente a un riesgo de recesión— impregnaron de incertidumbre a otros gobiernos de América Latina. De acuerdo con Banco Base esta situación presionó al alza los tipos de cambio de divisas relacionadas con las materias primas o al comercio con la potencia oriental al depreciarse el peso colombiano (1.64%), el real brasileño (1.09%) y el sol peruano (0.61%). En contraste, en México su peso vive una mejor perspectiva, pues al depender de la situación en EU —que parece alejarse de la recesión— no sufrió el tipo de cambio.