En votación histórica; republicanos avalan juicio político contra Mayorkas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como responsable de la fallida estrategia fronteriza con miles de irrupciones al día.

En una votación histórica y un sufragio de diferencia (214 contra 213), el recinto controlado por los republicanos respaldó el proceso con miras a destituirlo una semana después de fracasar en un intento previo y tras choques por el peor récord de arrestos en los límites entre EU y México, pues en diciembre pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registró 301 mil 983 ingresos ilegales, hecho por el que los conservadores culpan al Gobierno por su laxa política de fronteras abiertas.

Los congresistas sostienen que Mayorkas incumplió las leyes de migración lo que abrió la puerta a los peores récords en la materia.

Sin embargo, la destitución no prosperará pues ésta aún debe pasar por el Senado, donde los demócratas tienen mayoría y no respaldarán la postura de los conservadores. No obstante, medios de EU como The Washington Post reconocen que se trata de un duro golpe a la administración Biden, pues es el primero secretario del gabinete que enfrenta cargos en casi 150 años.

