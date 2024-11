Conoce cuál es el peor purificador de agua que puedes tener en tu cocina, según Profeco

No cumplen con la reducción bacteriana: Avera, Purificador de agua / PA5L / República de Corea del Sur. Avera, Jarra Purificadora de Agua / JPA01 / China. Pura Somos Agua / Jarra Purificadora Bali / China.

No reduce las sales: Avera, Purificador de agua / PA5L / República de Corea del Sur.

Cambian la acidez o alcalinidad: Avera, Purificador de agua / PA5L / República de Corea del Sur. Unilever Pure – It, Purificador de Agua el Hogar / Pure – It Compact / India.

Presentan leyendas que no comprueban: Unilever Pure – It, Purificador de Agua el Hogar / Pure – It Compact / India. Avera, Purificador de agua / PA5L / República de Corea del Sur. Jarra Purificadora de Agua / JPA01 / China. Pura Somos Agua / Jarra Purificadora Bali / China.