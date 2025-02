ABM reconoce áreas de oportunidad en combate al terrorismo y lavado de dinero, pero asegura trabajo constante

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolivar, aseguró que la banca tiene controles adecuados en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y aunque hay áreas de oportunidad, con las acciones que se realizan continuamente se reducen los riesgos.

Tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales por parte de Estados Unidos, la banca mexicana señaló que colaborará con el Gobierno mexicano y estadounidense.

“Lo que debemos tener es controles adecuados, porque desde luego que hay crimen organizado, desde luego que hay ingreso de dinero a nuestro país del crimen organizado, pero cumpliendo cabalmente con lo que tenemos que hacer reducimos los riesgos de manera muy importante”, indicó.

El representante de los banqueros mexicanos sostuvo que, continúan trabajando en ese tema, y redoblan esfuerzos, porque cualquier error, el daño reputacional puede ser importante.

“Queremos que se vea nuestro trabajo y que se vea esta gran inversión, que hemos hecho en tecnología en los últimos años, siempre lo hemos dicho: más de 25 mil millones de pesos anuales en tecnología que precisamente nos dan oportunidad de estar mejor preparados”, indicó.

ABM indica que aún no se tiene clara la implicación de la orden ejecutiva de Trump

Carranza Bolívar destacó que, a pesar del anuncio del gobierno estadounidense, aún no se tiene claro cuál es la implicación real de la orden ejecutiva de Donald Trump.

“La implicación real, no sabemos todavía, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho claramente todavía qué es lo que está buscando con esto y estamos esperando, estamos esperando un poco esto, pero eso no significa que no estemos trabajando”, indicó.

De acuerdo con la ABM, México cuenta con una regulación robusta que cumple con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además que las autoridades financieras mexicanas supervisan constantemente a las entidades.

“Desde 2014, la regulación mexicana contempla la obligación de bloquear recursos y suspender de forma inmediata la realización de todos los actos, operaciones y servicios que celebren con los clientes o usuarios que les informe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la lista de personas bloqueadas y se cumple cabalmente”, señaló el presidente de la ABM.

Además, sostuvo que, desde agosto de 2024, la regulación bancaria tiene obligaciones diferenciadas, por ejemplo, “sistemas de alerta, metodologías, y modelos de riesgo”.

“Lo que queremos decirles es, realmente nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, nos sentimos tranquilos”, puntualizó Julio Carranza Bolívar.

FBPT