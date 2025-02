Ebrard negocia en EU; Trump: arancel, el 4 de marzo

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón se reunió ayer con Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos con quien aseguró, sostuvo un diálogo “cordial y productivo”, en un esfuerzo por evitar que se impongan los aranceles generales contra México y Canadá que tiene suspendidos desde el pasado 3 de febrero. No obstante, previo al mensaje del secretario Ebrard, el presidente estadounidense, Donald Trump, amagó de nueva cuenta al asegurar que las tarifas entrarán en vigor a partir de este 4 de marzo.

Este viernes Ebrard se reunirá con Howard Lutnick, secretario de Comercio de esa nación, en un segundo esfuerzo por negociar e impedir que el gobierno estadounidense grave las importaciones de origen mexicano.

El Dato: Una comisión de seguridad liderada por Omar García Harfuch, viajó a Estados Unidos para presentar avances en materia de seguridad en la frontera con México.

“Sostuve cordial y productivo diálogo con Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos de América”, indicó en una publicación de X.

Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ayer reiteró que los aranceles siguen en pie y serán aplicados a partir del próximo martes; además duplicó la tarifa para las importaciones desde China, para tener un total de 20 por ciento. El mandatario se justificó al exponer que a su nación siguen llegando drogas desde estos tres países.

“Las drogas siguen llegando a nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran por China… No podemos permitir que este flagelo continúe dañando a los EU y, por lo tanto, hasta que se detenga, o se limite seriamente, los aranceles programados, para entrar en vigor el 4 de marzo entrarán en vigor según lo programado”, publicó el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

De acuerdo con la agencia Reuters, el presidente del país vecino dijo que se ciñó a la fecha límite de la próxima semana porque su administración considera que México y Canadá no han hecho lo suficiente para reducir los flujos de fentanilo. “No veo eso en absoluto. No, no en materia de drogas”, señaló.

Mientras que AP dijo que el presidente Trump desestimó los dichos de que los consumidores de esa nación son quienes cubrirán los costos de los aranceles, “es un mito”, aseguró.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a Reuters que hay conversaciones con autoridades de México, Canadá y China. “Hemos logrado manejar bien el tema de la migración, pero todavía hay preocupaciones sobre el tema de las muertes por fentanilo”, sentenció.

Asimismo, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, afirmó que México “analiza la aplicación de otras medidas comerciales que se sumarían a la reciente imposición de aranceles a algunas importaciones de bajo costo, destinadas a reducir los envíos baratos desde China”.

En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo ayer que los planes del presidente Trump de imponer aranceles recíprocos podrían reducirse o eliminarse si los países se comprometen con su gobierno en las negociaciones comerciales.

“Así que, si tienen un gran impuesto sobre los automóviles importados de Estados Unidos, entonces, y no tenemos ningún impuesto sobre sus automóviles o uno pequeño, si bajan a nuestro nivel, entonces no hay aumento de aranceles… va a depender totalmente del comportamiento, de la actitud de nuestros socios comerciales para comprometerse con esta administración”, aseguró el funcionario a CNBC.

El Tip: La presidenta Sheinbaum declaró que espera un acuerdo con Trump antes de que se cumpla la fecha límite impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump señaló el 1 de febrero que impondría tarifas arancelarias de 25 por ciento a las mercancías importadas desde México y Canadá y de 10 por ciento a los productos de China y entrarían en vigor el 4 de febrero.

Los gobiernos de México y Canadá lograron aplazar la decisión un mes; no obstante, el mandatario estadounidense ha reiterado que los aranceles, una vez concluidos los 30 días, se impondrán el 4 de marzo.

Donald Trump pidió que, en esos 30 días ambas naciones debían realizar acciones para combatir el tráfico de fentanilo hacia su país y detener el flujo de migración. Canadá designó a un zar del fentanilo y México desplegó a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos.

El miércoles, Lutnick dijo que los aranceles que tienen relación con el fentanilo se encontraban en pausa, y que ambos gobiernos “tienen que demostrarle al presidente que lo han satisfecho en ese aspecto, entonces les daremos una pausa o no lo hará, pero eso lo tiene que ver él (Donald Trump)”.

29 vinculados con el crimen organizado fueron enviados a EU

MERCADOS NERVIOSOS. Tras los anuncios, el peso mexicano cerró con una depreciación de 0.28 por ciento o 5.7 centavos, cotizando alrededor de 20.48 pesos por dólar. De acuerdo con Banco BASE, la depreciación se debe a los comentarios del presidente Trump, ya que en la sesión previa, se había observado optimismo ante la expectativa que dio la confusión relacionada con un atraso en la entrada en vigor de dichas tarifas.

Ayer “en su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que ayer emitió una solicitud para tener una llamada con Trump. También dijo que las negociaciones continúan y habrá que esperar una respuesta”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco BASE, al asegurar que hoy también será relevante cualquier anuncio que Trump haga respecto a la imposición de aranceles en México.