Canadá responde con medidas espejo por más de 155 mil mdd

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau aseguró que la imposición de aranceles a las exportaciones y energía canadienses no tiene justificación, por lo que anunció tarifas de 25 por ciento contra 155 mil millones de dólares de productos de Estados Unidos, que permanecerán vigentes hasta que la medida comercial de Donald Trump sea retirada. “Canadá no dejará que esta decisión injustificada quede sin respuesta. Si los aranceles estadounidenses entran en vigor esta noche, Canadá responderá, a partir de las 12:01 am de hoy, con aranceles del 25 por ciento contra 155 mil millones de dólares de productos estadounidenses… Nuestros aranceles permanecerán vigentes hasta que se retire la medida comercial de Estados Unidos”.

Especificó que comenzará con aranceles sobre 30 mil mdd en bienes, y en los siguientes 21 días continuará con tarifas sobre los 125 mil mdd restantes.

El Tip: De acuerdo con Reuters, Honda está analizando salir o trasladar parte de su producción a EU; sin embargo, la firma aquí desmintió el rumor.

En su declaración destacó que, si las decisiones del presidente Donald Trump no cesan, “estamos en conversaciones activas y continuas con las provincias y territorios para implementar varias medidas no arancelarias”. Exhortó a la administración de EU a reconsiderar sus políticas económicas, pero “Canadá se mantendrá firme en la defensa de nuestra economía, nuestros empleos, nuestros trabajadores y un trato justo”.