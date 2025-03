Trump adelanta imposición de ‘aranceles recíprocos’; entrarán en vigor el 2 de abril

En una nueva andanada de medidas arancelarias, Donald Trump adelantó que implementará “aranceles recíprocos” el 2 de abril, que igualarán las medidas aplicadas por otros países a Estados Unidos.

“A cualquier cosa que impongan aranceles, nosotros impondremos aranceles” , dijo desde la tribuna de la Cámara de Representantes en un discurso a republicanos, luego de que los demócratas se retiraron del Congreso.

Desde el 22 de febrero, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Donald Trump anunció los “aranceles recíprocos”, que en sus propias palabras significa “que [a los países que] nos cobran y les cobramos lo mismo".

Donald Trump, este martes 4 de marzo, durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos. ı Foto: AP

“Otros países han utilizado aranceles contra nosotros durante décadas, y ahora es nuestro turno de empezar a usarlos contra ellos”, reclamó, y mencionó a países como Brasil, Corea del Sur e India.

“ India nos cobra aranceles superiores al 100 por ciento , el arancel promedio de China sobre nuestros productos es el doble del que les cobramos a ellos y el arancel promedio de Corea del Sur es cuatro veces más alto”, dijo Trump.

EU también impondrá aranceles al acero y aluminio

Durante su mensaje, Trump también se refirió a la imposición de tarifas del 25 por ciento, previstas para el 12 de marzo, a todo el acero y aluminio que llegue a Estados Unidos, para, según él, impulsar la industria siderúrgica de sui país.

“Si no tenemos, por ejemplo, acero y muchas otras cosas, no tenemos un ejército y, francamente, no tendremos un país por mucho tiempo”, señaló.

Trump podría revertir aranceles a México y Canadá este miércoles

A primera hora de este martes, entraron en vigor los aranceles de 25 por ciento a los productos de México y Canadá, con lo que Washington ha obligado a ambos países a frenar el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Al respecto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, sugirió durante una entrevista con Fox Bussiness que este miércoles Donald Trump podría alcanzar un acuerdo con México y Canadá sobre la imposición de aranceles.

Lutnick también mencionó que el próximo 2 de abril entrarán en vigor los “aranceles recíprocos”, la misma fecha en la que Estados Unidos impondrá impuestos a las importaciones de productos agrícolas, aunque no mencionó un porcentaje.

“A los grandes agricultores de los Estados Unidos: Prepárense para comenzar a producir una gran cantidad de productos agrícolas para vender DENTRO de los Estados Unidos. Se aplicarán aranceles a los productos externos el 2 de abril. ¡Diviértanse!“, anunció en la red social Truth Social.

Mensaje de Trump en Truth. ı Foto: Captura de pantalla

cehr