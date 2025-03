Mercados tienen “lunes negro” por aranceles y posible recesión en EU

Este lunes los mercados bursátiles registraron caídas importantes derivado del nerviosismo que genera la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, así como una posible recesión económica en aquella nación.

De acuerdo con cifras de Investig.com, Wall Street se tiñó de rojo con caídas de hasta 4.0 por ciento para el caso del Nasdaq; 2.69 por ciento para el S&P 500 y un retroceso de 2.8 por ciento para el Dow Jones. Reuters señaló que esta caída significó que las acciones en ese país borraron 4 mil millones de dólares frente al máximo del S&P 500 del mes pasado.

En México, el S&P/BMV IPC cayó 2.11 por ciento, con una baja de mil 112.75 puntos, y quedar en 51 mil 726.88 unidades. Mientras que el FTSE BIVA bajó 2.27 por ciento; 24.33 puntos menos.

Al respecto, Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco, explicó que las bolsas reaccionaron tras las declaraciones de Donald Trump de este domingo, en donde lo cuestionaron sobre la posible recesión en EU derivado de sus políticas comerciales, y ante la respuesta en donde no desmintió la posibilidad, el mercado mostró preocupación.

“…Eso no le gustó al mercado (las declaraciones del domingo), hoy (ayer) estuvo peor que la semana pasada y todo lo que recuperó lo volvió perder. O sea, con una percepción de que Trump no va a recular en sus ideas de aranceles, sobre todo a principios de abril, que es cuando estamos preocupados, porque no sabemos bien cuál va a ser el desenlace, qué va a decir. El mundo se está queriendo preparar, pero no estamos acostumbrados a esto”, dijo a La Razón.

Tras el desplome de los mercados bursátiles, el temor a que las tarifas arancelarias desaceleren las economías mundiales y se reduzca la demanda de energía, mientras la OPEP+ aumenta su oferta, los precios del crudo también disminuyeron.

El crudo Brent del Mar del Norte, descendió 1.08 dólares o 1.5 por ciento para cotizar en 68.28 dólares por barril; el West Texas Intermediate de EU también retrocedió 1.01 dólares, o 1.5 por ciento para quedar en 66.03 dólares por barril. El WTI acumuló el viernes su séptima caída, la racha negativa más extensa desde noviembre de 2023.

Gordillo Arias dijo que, en el corto plazo, al menos desde hoy y hasta el 2 de abril, cuando Trump anuncie los aranceles recíprocos, es muy probable que el mercado “siga en terreno negativo. A menos que dé alguna concesión”.

“Porque el problema es que Trump cambie su decisión y empiece a negociar individualmente con cada país y sector, lo cual no es una buena noticia para el mercado, porque sigue provocando incertidumbre. En la medida que haya más seguridad, los mercados dejarán de caer y volverán a generar un rally hacia adelante, siempre y cuando no haya una recesión”.

Por su parte, Goldman Sachs ajustó el crecimiento de la economía de EU de 2.4 a 1.7 por ciento para 2025, derivado de esta misma situación arancelaria. Asimismo, aumentó su previsión para la inflación y espera que cierre el año en 3.0 por ciento.

La firma estimó que, la economía de EU esté presentando signos de una contracción; además, de imponerse una política de aranceles, los precios al consumidor aumentarían y a su vez, la inversión privada podría pausarse tras la incertidumbre.

Principales índices del mundo registran caídas superiores al 1.5%. ı Foto: La Razón

Ontario alza tarifas; Trump responde

Luego de asegurar que quien inició la guerra de aranceles fue EU, Doug Ford, primer ministro de Ontario, anunció la activación del cobró de 25% más por la electricidad que envía a EU. “Aranceles cero o nada. Nos mantendremos firmes”, afirmó Ford hace unos días. Ontario suministra electricidad a los estados de Minnesota, Nueva York y Michigan, en EU.

Ante ello, el magnate de EU sostuvo la noche de ayer, en su red social Truth Social, que recuperará ese porcentaje con los aranceles recíprocos del 2 de abril.

“A pesar de que Canadá está cobrando a EU aranceles del 250 % al 390 % en muchos de nuestros productos agrícolas, Ontario acaba de anunciar un recargo del 25% sobre la “electricidad”. Debido a que nuestras tarifas son recíprocas, lo recuperaremos todo el 2 de abril. Canadá es un abusador de aranceles, y siempre lo ha sido, pero EU ya no va a subvencionar a Canadá. No necesitamos tus coches, no necesitamos tu madera, no necesitamos tu energía, y muy pronto, lo descubrirás. ¡¡¡HAZ QUE EU VUELVA A SER GRANDE!!!.

