Samsung llega de la mano de la IA a deleitar en el Galaxy Experiences

Con la finalidad de crear experiencias divertidas e innovadoras para toda la familia, Samsung México inauguró su espacio inmersivo Galaxy Experiences by Samsung, el cual estará abierto hasta el próximo 17 de marzo, en un horario de 11 a 21 horas.

La plaza comercial Perisur es el escenario perfecto que albergará los próximos días una serie de actividades que, de la mano de la inteligencia artificial, los visitantes podrán probar, a través de las funciones avanzadas del Galaxy S25.

En esta estación los asistentes conocerán todo sobre el skin care coreano a través de la función Interpreter. Foto|Especial

“Lo que tratamos de recrear fueron diferentes espacios, donde puedes interactuar con algunas de nuestras características de inteligencia artificial, de Galaxy, de Galaxy AI”, mencionó en entrevista con La Razón, Karen Goldberg, CMO y Directora Senior de Marketing para la división Mobile.

El pasado 28 de febrero fue la inauguración de este icónico lugar, en donde estuvieron presentes Michael Ronda, actor y cantante, quien además es miembro del Team Galaxy, así como de importantes ejecutivos de Samsung como H.S. Jo, presidente de Samsung Latinoamérica; Thomas Yun, presidente de Samsung México, así como René Castillo, Vicepresidente de la división de Mobile.

Los consumidores descubrirán más sobre el tradicional postre coreano “Ah-Boong” con Circle to Search with Google. Foto|Especial

El Galaxy Experiences ofrece diversas zonas de interacción donde los visitantes pueden probar de primera mano las avanzadas funciones del S25.

El Dato: En el Galaxy Experiences de Perisur también está disponible la Store de Samsung, en donde los consumidores podrán ver de primera mano los grandes lanzamientos de la firma coreana.

GALAXY CAFÉ. Entre las experiencias destaca ésta, actividad en la que se puede utilizar la función Circle to Search with Google, para aprender más sobre el tradicional postre coreano “Ah-Boong”, a través de la cámara del S25 permitirá a los usuarios a buscar información sobre imágenes, videos o texto en la pantalla de un dispositivo Android y para lograrlo sólo se debe dibujar un círculo alrededor de lo que se quiere buscar.

¡Crea tus propios stickers! con esta actividad sólo utilizando la función Emoji Creator y llévalos a donde quieras. Foto|Especial

BEAUTY BAR. Ésta es una de las actividades preferidas para los amantes de skin care. En este sitio un especialista coreano guía a los asistentes a través de la función Interpreter para vivir el encanto del K-Beauty. Es decir, expertos en belleza de origen coreano explican en su idioma los beneficios de los productos de la marca TonyMoly, originaria también de esa nación asiática, por lo que con la herramienta de Intérprete pueden traducirlo a casi 20 idiomas.

STICKER LAB. Otra estación dentro de esta experiencia es este laboratorio en donde los visitantes pueden personalizar stickers con la función Emoji Creator y llevarlos impresos a casa como un recuerdo único.

Pero esto no es todo, el Galaxy Experiences también cuenta con una zona Store, donde los visitantes tendrán la oportunidad de probar de primera mano funciones innovadoras como el Now Brief, Now Bar y Gemini, funciones que redefinen la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono.

Galaxy Experiences de Perisur Foto|Especial

Estas herramientas impulsadas por inteligencia artificial elevan, señala Gold- berg, la experiencia móvil a un nuevo nivel con soluciones para organizar tareas con mayor eficiencia, acceder a información de manera intuitiva, e incluso introducen asistentes que interpretan texto, voz, imágenes y video; todo para una interacción más fluida con el dispositivo. “Lo que diferencia al Galaxy S25 es que tiene agentes de inteligencia artificial multimodal, que prácticamente pueden fungir como un amigo o asistente, al cual le puedes pedir que te ayuden ciertas cosas o te de ciertos avisos y tiene una interacción fluida entre las aplicaciones. La inauguración de esta experiencia marcó el lanzamiento oficial de la serie Galaxy S25 en México, así como el compromiso de Samsung con la innovación tecnológica.