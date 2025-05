Se contrae producción manufacturera 2.0%

En el tercer mes del año, el volumen de la producción manufacturera tuvo una contracción de 2.0 por ciento en comparación con febrero cuando repuntó 3.1 por ciento, tras la caída de diciembre del año pasado y de enero; asimismo, en su comparación anual, también tuvo un decremento de 1.5 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La industria manufacturera también perdió 0.1 por ciento a tasa mensual en personal ocupado, impulsado por la caída de 1.3 y de 0.1 por ciento, del personal no dependiente y de las personas trabajadoras dependientes de la razón social, respectivamente, según datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Las horas que trabajó el personal ocupado total disminuyeron 0.7 por ciento a tasa mensual, mientras que a tasa anual fue de 1.8 por ciento. En la comparación anual, “según la categoría de las y los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social cayeron 2.2 por ciento y las correspondientes al personal dependiente, 0.7 por ciento —las trabajadas por las y los obreros y técnicos en producción retrocedieron 0.6 por ciento y por las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.7 por ciento—“, señaló el instituto de estadística.

Respecto a las remuneraciones medias reales pagadas, en su comparación con febrero tuvieron una contracción de 0.2 por ciento, por una caída en los salarios a personas dependientes de la razón social de 0.3 por ciento y a no dependientes, de 2.9 por ciento. No obstante, las remuneraciones mediales pagadas, en su comparación anual, tuvieron un crecimiento de 3.2 por ciento, porque crecieron también 3.2 por ciento los salarios a los dependientes de la razón social y 6.2 por ciento los pagos a los no dependientes de la razón social.

0.7% a tasa mensual bajan horas de trabajo de personal ocupado

Con cifras originales, los subsectores que registraron caídas en el volumen físico de la producción a tasa anual fueron: curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos con 4.4 por ciento; industria de la madera, 2.7 por ciento; fabricación de productos derivado del petróleo y del carbón, 10.7 por ciento; industria química, 1.1 por ciento; fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 1.7 por ciento y fabricación de muebles, colchones y persianas, 1.2 por ciento. Mientras que las actividades que incrementaron su volumen de producción son impresión e industrias conexas, 4.6 por ciento; fabricación de productos metálicos y fabricación de maquinaria y equipo, 6.8 por ciento cada uno; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, 6.4 por ciento y fabricación de equipo de transporte, 8.0 por ciento.

La EMIM garantiza la generación de estadísticas básicas que muestren el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del sector manufacturero del país. Además, ayuda a la generación de diversos cálculos macroeconómicos, así como de indicadores económicos relacionados con el empleo, la producción y la productividad manufacturera”, señaló el inegi.