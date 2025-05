Plan México, verdadero proyecto contracíclico

El Plan México impulsado por el Gobierno federal es un diagnóstico contracíclico que cierra los déficits y que permitirá, dependiendo de la profundidad con la que se implemente, generar un impacto en términos de crecimiento y, a su vez, oportunidades de inversión, aseguró Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025, organizada por el banco, el directivo sostuvo además que la iniciativa privada tiene que invertir para que el Plan México sea una realidad, por lo que, para que el país rompa el ciclo de crecimientos de 2.0 por ciento, la inversión debe alcanzar el 25 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

10 por ciento es el intercambio comercial entre EU y China

Para lograrlo, comentó que es necesario un plan de infraestructura que favorezca una arquitectura de colaboración real con vehículos público-privados escalables, el involucramiento de la iniciativa privada desde el diseño, y concretar reglas claras que fortalezcan la certeza jurídica para los participantes, así como un desembolso de recursos económicos que sea ágil y a través de procesos eficientes para fondear los proyectos.

TE RECOMENDAMOS: En más de 200 productos Productos Nestlé llevan sello Hecho en México

En suma, comentó que una de las ventajas estructurales del país es la integración con la economía de Estados Unidos, considerando que México es el principal socio comercial del país del norte, con un intercambio de más de 760 mil millones de dólares. “Esto significa que, en el corto y mediano plazo, México no tiene sustitutos, al contar con una cuota de comercio superior al 16 por ciento”.

Refirió que el intercambio comercial de México con Estados Unidos es, además, superior al de China, que representa el 10 por ciento.

En este contexto, el directivo comentó que las Pymes juegan un papel importante en el desarrollo del país; sin embargo, el principal problema es la informalidad, por lo que mencionó que el objetivo es formalizarlas para lo cual se debe pensar en un régimen fiscal simplificado.

“Las Pymes no se bancarizan, no porque no haya productos para bancarizarse, es porque no quieren tener trazabilidad de lo que está ocurriendo en las Pymes, y tenemos que trabajar en un concepto, así como el régimen fiscal simplificado para la pequeña empresa, en un régimen simplificado de carga social laboral”, destacó.

ANUNCIAN INVERSIÓN. Previamente, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, anunció un plan de inversión récord por más de 100 mil millones de pesos hacia el 2030.

“Más de 100 mil millones de pesos hasta 2030... No sólo es inversión. Es confianza, es visión de largo plazo. Es compromiso con los más de 30 millones de clientes a quienes servimos en el país”, afirmó durante la inauguración de la Reunión de Consejeros.

Al respecto, Eduardo Osuna aseguró que la inversión anunciada servirá para que, en los próximos seis años, se impulsen temas de infraestructura física, es decir, tecnología, ante el avance de la inteligencia artificial.