Asalariados aportan 31.8% al PIB

Durante el cuarto trimestre del año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) ascendió a 35.3 billones de pesos, de esa cifra, 11.2 billones o 31.8 por ciento, fue aportado a través de las remuneraciones de los asalariados.

En el reporte de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se destacó que de la cifra total, los impuestos sobre la producción y las importaciones abarcaron 2.8 billones de pesos; los subsidios, 0.2 billones de pesos; el excedente bruto de operación, 14 billones de pesos y los ingresos mixtos brutos, 7.5 billones de pesos corrientes.

De acuerdo con la información señalada, en el periodo de referencia el PIB presentó una variación anual de 6.1 por ciento, mientras que por componente, la remuneración de los asalariados significó un incremento de 10.8 por ciento; el ingreso mixto bruto, 4.4 por ciento, y el excedente bruto de operación en 3.6 por ciento.

En el trimestre de referencia, el PIB calculado por el método de gasto y expresado en billones de pesos alcanzó 28.6 billones de pesos en el consumo final; las exportaciones de bienes y servicios 14.2 billones; la Formación bruta de capital fijo, 8.7 billones de pesos y la variación de existencias por tipo de activo, las adquisiciones menos disposiciones de objetos valioso, primas netas de reaseguros sumaron 64.1 mil millones de pesos.

Asimismo, refirió que los componentes que mostraron crecimientos respecto al cuarto trimestre del 2023 fueron las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, con una variación de 159.8 por ciento; primas netas de reaseguros no de vida (recursos), con 35.0 por ciento; primas netas de reaseguros no de vida (usos), con 34.6 por ciento; indemnizaciones de reaseguros no de vida (recursos), con 33.7 por ciento; importaciones de bienes y servicios, 23.1 por ciento; exportaciones de bienes y servicios, 22.3 por ciento; Consumo final, 5.5 por ciento, y formación bruta de capital fijo, con 5.0 por ciento.