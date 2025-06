Quiebre de CAME revive el fantasma del fraude de Ficrea

Un grupo de personas defraudadas por CAME, el pasado 24 de abril.

Apoco más de 10 años del fraude de la financiera Ficrea, todo apunta a que la historia se repite. Se presume que CAME, Sociedad Financiera Popular (Sofipo) con 32 años de trayectoria, defraudó a miles de ahorradores y extrabajadores al punto de arrebatarles su único ingreso y con el que sobrevivían día a día.

El común denominador de ambas historias es la omisión de la autoridad; y es que basta con recordar que en noviembre de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano regulador del sistema financiero mexicano, dio a conocer irregularidades en las operaciones de Ficrea y fue un mes después cuando la intervino.

Es 2025 y la historia, como un ciclo, se repite, aunque con algunas modificaciones. CAME dejó de operar en abril pasado, afectando a más de un millón de clientes, en los que se encontraban ahorradores y prestatarios, que en algunos casos, tenían ahorros por hasta 90 millones de pesos. Incluso así, estas cifras están por debajo del capital de otras firmas.

El Dato: Alrededor de 6 mil 800 personas fueron los ahorradores defraudados en el caso Ficrea; mientras que para CAME se estiman más de 100 mil ahorradores.

De acuerdo con la calificadora Moody’s México, hay Sofipos que poseen un capital más robusto en comparación con el de CAME. La calificadora señaló a Fincomun, Crediclub, Klar, Libertad, Stori y Financiera Sustentable (Finsus) como las principales firmas de este sector.

Por ejemplo, Libertad posee una capital de 11 mil 890 millones de pesos; sin embargo, la Sofipo fue multada recientemente por la CNBV por conductas relacionadas con omisiones en la prevención de lavado de dinero. La amonestación fue equivalente a 3.4 millones de pesos.

Ante la importancia que tienen estas firmas en el sistema financiero mexicano, el caso de CAME pone, de nueva cuenta, en el foco a las autoridades y reguladores.

El Tip: Además de otorgar créditos grupales, CAME también ofreció productos como créditos al consumo, ahorro e inversión.

La Razón tuvo acceso a testimonios de ahorradores y exempleados de CAME, en los que coinciden que en este caso se trata de un nuevo fraude.

De acuerdo con excolaboradores e inversionistas que solicitaron el anonimato por seguridad, Jorge Kleinberg, socio de la financiera, dijo a autoridades de la Secretaría de Gobernación, que él conocía el destino del dinero desviado por parte de CAME, además de asegurar que conocía el modus operandi, pero que le dieran tiempo para presentar la información.

Dicho socio culpó a Pablo Varela, director de CAME y quien en diciembre pasado mencionó que la financiera se encontraba “bien” económiCAMEnte hablando, al agregar que la Sofipo iba por más clientes durante este 2025.

32 años CAME otorgó créditos grupales a microempresarios

Pese a la relevancia de la denuncia, las autoridades, ni los afectados han recibido noticias sobre el supuesto ni el dinero.

Edna “N”, quien busca recuperar el dinero de sus papás de las manos de CAME, contó a este diario que en la misma reunión se dijo que el fraude fue planeado desde 2021. “Él mencionó que desde 2024 ellos se dieron cuenta, que sí le avisaron a la CNBV y entonces dices ‘¿Cómo es posible que desde noviembre, no hayas protegido a los ahorradores?’ Y también comentaron que desde 2021 se venía planeando este fraude”, comentó.

EL REGULADOR. Las declaraciones recabadas por La Razón también apuntan a dos temas centrales: el fraude y la inoperancia y complicidad del regulador.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador nombró en octubre de 2021 a Jesús de la Fuente como presidente de la CNBV, en sustitución de Juan Pablo Graf.

En el documento donde se anunció la nueva incorporación, de la Fuente aseguró que en su gestión se aplicaría una “política rigurosa” de prevención y de cero tolerancia a cualquier abuso y actos ilícitos de las entidades financieras reguladas.

“Entonces, a las autoridades se los hemos comentado en las juntas en las que participamos. No es posible que 11 sofipos en menos de 10 años, al menos de las que sabemos nosotros, hayan quebrado. Si una Sofipo no es una entidad que sea segura ya no se deberían de autorizar ni permitir más entidades como éstas”, comentó la entrevistada.

Apenas el 9 de junio la CNBV intervino a CAME, incluso cuando se informó desde abril un paro de operaciones y, desde octubre de 2024, que las finanzas de la entidad estaban ya en “números rojos”, sin contar las denuncias que afirman haber realizado los socios con anterioridad.

El lunes 16 de junio, ahorradores informaron que el regulador asignó a Alfonso Ascencio como interventor entre estos dos participantes. El fin fue abrir comunicación directa entre los afectados y la autoridad.

13.5% Es el rendimiento que prometía came a los ahorradores

ALTAS TASAS. Edna y Arturo coincidieron en que depositaron su dinero y confianza en CAME debido a que ésta les ofreció altos rendimientos que la banca tradicional no acostumbra a pagar a sus clientes.

“Mi papá tiene 80 años y mi papá la conoce en el 2023, ve el anuncio en Internet y le ofrecen 13.5 por ciento de rendimiento. Comienza invirtiendo 40 mil pesos y poco a poco a depositar más”.

Añadió que la empresa continuó ofreciendo promociones como cashback de 2.0 por ciento, celulares de alta gama y otras recompensas por referir personas que depositaran su dinero en la financiera, incluso, señaló que le ofrecieron participar en la rifa de un vehículo si depositaba miles de pesos en su cuenta.

Arturo, por su parte, señaló que depositó su dinero en abril pasado, igualmente por un anuncio visto en redes sociales. Dijo que confió en CAME por los años de experiencia y porque poseía más de un millón de clientes, aunque señaló que “le falló” revisar las finanzas de la entidad, datos públicos y que se dan a conocer a través de la CNBV.

“Dicen que va a haber una espera de seis meses por lo menos en lo que define la CNBV el resolutivo con el seguro. “Yo no vuelvo a meter dinero a Nu, ni a Mercado Pago, ninguna de esas, lo saqué todo. Lo saqué todo y aunque el banco me dé menos porcentaje, pero ahí está, ahí sabes que estás recibiendo algo”, concluyó.