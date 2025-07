Balance planeta-personas-prosperidad, eje de Xcaret

Basada en 15 pilares específicos, la estrategia de sostenibilidad de Grupo Xcaret nació junto con el concepto disruptivo de hospitalidad turística.

El buscar el balance entre las personas, el planeta y la prosperidad, dio como resultado una empresa que no busca convencer que ésta es la mejor manera de hacer las cosas, sino una visión más simple: asegurar que el grupo haga lo que tiene que hacer, afirma Iliana Rodríguez, directora corporativa de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de la firma.

En entrevista con La Razón, la también presidenta del Comité de Sostenibilidad para América Latina y el Caribe de la Asociación Global para la Industria de las Atracciones (IAAPA), comparte que dicha visión fue heredada por Miguel Quintana Pali, creador del concepto Xcaret.

Aunque afirma que aún queda mucho por hacer para lograr las metas que se han propuesto, Rodríguez comparte que en metas como la equidad de género se ha hecho mucho, ya que actualmente 42 por ciento de mujeres se encuentran en puestos ejecutivos.

¿Cómo definen la estrategia de sostenibilidad que tiene Grupo Xcaret? En Grupo Xcaret la sostenibilidad no la hace la dirección de sostenibilidad, la dirección de sostenibilidad lo que hace es trazar las líneas estratégicas sobre las cuales debemos trabajar y que estén alineadas tanto a la materialidad del grupo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a todas las tendencias internacionales. Tenemos la gran fortuna de que desde que inició el grupo este pensamiento de tener el balance entre las personas, el planeta y la prosperidad ha sido parte de lo que nos guía y así es que viene desde la filosofía de los socios, lo cual facilita las cosas. No hay que convencernos de que ésta es la manera de hacer las cosas, sino es algo que ya traemos y lo que nosotros hacemos es, en palabras de Miguel Quintana, asegurar que el grupo haga lo que tiene que hacer.

Para poder establecer la estrategia, diseñamos dentro del área un modelo de sostenibilidad que señala las partes principales en las que tenemos que trabajar.

En personas tiene que ver con nuestra razón de ser que son los viajeros, los visitantes y los huéspedes, que es nuestro foco; entonces, primero es con ellos en temas de calidad, de servicio, pero también en el tema de accesibilidad, inclusión y diversidad para nuestros clientes, porque es algo muy importante, que estemos preparados, y es una tendencia además internacional que cada vez más se especializa.

Ejemplo de ello es el programa que iniciamos hace un año y medio llamado Manos Suaves, un programa de lenguaje de señas mexicanas que interpreta el espectáculo que tenemos para aquellas personas que nos visitan y que son sordas y dentro del elenco tenemos cantantes en lengua de señas, esto es en el número final de México en la Piel, donde salen los cantores de Xcaret y uno de ellos, a veces es un hombre y a veces es una mujer, cantan en lengua de señas.

Después tenemos el pilar de los colaboradores, ya que sin ellos esto no sucede, tú puedes tener las mejores instalaciones del mundo, pero si las personas que colaboran no están bien, nada funciona. Entonces, tenemos un pilar muy fuerte llevado a cabo por el área de talento humano muy enganchado con nosotros, del bienestar de los colaboradores.

Tenemos el pilar de comunidad en donde nuestras principales líneas de acción son la educación, con programas de educación ambiental y que evolucionó a su programa de educación para la sostenibilidad para escuelas de nivel primaria y secundaria públicas en Quintana Roo, que visitan nuestras instalaciones en Xcaret en Xel-Há y abriremos próximamente Xenses y para universidades tenemos en el Parque Xplor en donde trabajamos en este pilar sobre todo de educación y conciencia en sostenibilidad.

Y la otra parte de comunidad es en apoyo a organizaciones como la Cruz Roja, con quien trabajamos mucho.

También trabajamos en la parte de Patrimonio Cultural, una gran pilar del grupo y en el que nuestro propósito es hacer más feliz al planeta contagiando nuestro gran amor por México y México, pues claro que tiene que ver con patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, con trabajo, con portadores y con la difusión de esto que es la riqueza de nuestro país.

Tenemos una gran parte de patrimonio al grado de tener un comité —que sepamos somos la única empresa que tiene uno–, para asegurar que hacemos lo correcto con respecto a el patrimonio cultural que se presenta en Xcaret y también el que hemos desarrollado desde aquí.

En medio ambiente tenemos una muy importante misión que más que haya sostenibilidad en la parte regenerativa, buscamos mejorar lo que nos llegó, como cuando abrimos el parque Xcaret, las tortugas marinas estaban en peligro de extinción y junto con Flora, Fauna y Cultura de México, que es nuestro brazo ambiental y social, una organización de sociedad civil, tomamos el programa de conservación de tortugas marinas del norte de Quintana Roo.

Tenemos a cargo 12 campamentos tortugueros a través de Flora Fauna y Cultura de México y gracias a este esfuerzo la tortuga blanca, por ejemplo, ya avanzó de estar en peligro de extinción a sólo amenazada, mientras que también trabajamos con la caguama que aunque sigue en peligro de extinción seguimos trabajando con ella…, entonces, en conservación tenemos esta visión de colaborar para la observación de especies en peligro de extinción y ésos son programas regenerativos. También tenemos un programa de reproducción de corales y un proyecto importantísimo de repoblación de guacamaya roja en áreas donde ya estaba extinta en nuestro país, en Xcaret y se reproduce en Chiapas y Veracruz, con lo que duplicamos la población de guacamaya roja en vida silvestre en México.

Contamos con otros programas de energía, agua, ahorro de agua, plantas de tratamiento y el programa de residuos en donde tratamos de revalorizar la mayor cantidad, ahorita andamos con el 80 por ciento de revalorización de nuestros residuos sólidos y tratar de evitar mandar al vertedero lo más posible.

En prosperidad tenemos el pilar de ética, el de gobernanza que se vigila dentro de la organización y tenemos una parte muy importante que tiene que ver con prosperidad compartida, relacionada con nuestra cadena de valor de proveedores.

Desde que empezó el grupo el propósito es impulsar la economía mexicana y el mandato es buscar a proveedores de empresas en México, locales, regionales, luego nacionales, con el tema de que incluso estamos dispuestos a pagar 20% más si nos quedamos con un proveedor de una empresa establecida aquí, antes de empezar a buscar fuera, siempre y cuando sean productos que no pongan en detrimento la seguridad.

Pero el 90% de lo del abastecimiento de Grupo Xcaret se hace en empresas establecidas aquí. Aunado a ello, está el tema de lo Hecho en México, las empresas establecidas en el país, tenemos pegado el impulso a nuestra cadena de valor enfocado en Pymes, ya que trabajamos con micro, pequeñas y medianas empresas e incluso con las comunitarias o áreas artesanales, en donde vamos acompañando su proceso de evolución y crecimiento y llega un momento en que ya vuelan y le empiezan también a surtir a otras empresas.

¿Qué tan difícil ha sido implementar la estrategia? Cuando éramos bien chiquitos todos estábamos convencidos de este tema, ya que nace embebido dentro del ADN del grupo. El rastrear, documentar y generar indicadores, por supuesto que se vuelven un reto importante, ya que como dividimos algo que nace con nosotros; es decir, cuando tú le preguntas a un director del grupo ¿qué cosas haces? ¿apoyas la sostenibilidad? ¿cómo lo haces? ¿cuánto inviertes? cambian la cara de ‘espérame tantito’, porque claro estas acciones están metidas en la operación.

Entonces contabilizar eso, hacer las buenas prácticas, tenerlas muy bien documentadas y fundamentadas, ése es un trabajo que tenemos. La otra parte, es que con el crecimiento que tenemos, por supuesto, cuando éramos poquitos, todos compartíamos

esta filosofía de hacer las cosas, gracias al curso de inducción y muchos esfuerzos que hacemos de cultura corporativa, pero cuando entran las personas nuevas al grupo, también se les va empapando; sin embargo, no es lo mismo cuando son poquitos que cuando, ahora, por ejemplo, estamos contratando 2 mil 200 personas para las 900 habitaciones que estamos abriendo de la expansión del Hotel Xcaret México en este verano. Esa curva de aprendizaje nos lleva tiempo, mucho de cultura, de organización, de capacitación, ése es el otro reto.

¿Cuál es la respuesta del cliente respecto a las medidas de sostenibilidad que toma el grupo? Hay personas que ni traen esto en el foco y claro, nosotros no somos ni universidad ni museo. Somos un lugar de felicidad y entretenimiento. Entonces, tampoco podemos ser como tan obsesivos-compulsivos; sin embargo, buscamos inducirlos de manera sutil, con medidas como el hecho de que no vendemos botellas de plástico en ninguno de nuestros sitios, quienes gusten agua pueden traer sus termos y agarrar agua de nuestros bebederos, entonces eso va cambiando ciertas actitudes y que sí se puede transitar a una forma diferente. En el tema de la basura, no encuentras basura tirada, pero tampoco personas barriéndote los pies todo el día. Está limpio. Porque cuando entras a un lugar limpio, te contagias y hasta pena te da a tirar algo en el piso. Todos los colaboradores empezando por Miguel Quintana, cuando va caminando y se encuentra un papel, lo levanta y se lo lleva al contenedor. Es una cultura muy expansiva.

¿Qué metas se ha impuesto? Hay algunas que se van construyendo en el camino y que tienen que ver con las tendencias mundiales, pero luego debes ir ajustándolas respecto a los contextos.

En energía teníamos trazada la meta de funcionar con energía limpia en tantos años, pero cambió la ley y debemos adaptarnos y reconfigurar.

Sí tenemos pensado trazar de la mano de talento humano algunas metas de accesibilidad, de igualdad, paridad de género, pero también consideramos el contexto y eso es sobre lo que estamos trabajando. Por ello, llevamos dos años implementando un programa que se llama Impúlsate en donde detectamos el talento, y entonces, podemos incidir en que ahora somos 42% de mujeres en los puestos ejecutivos, que es muy por arriba de la meta 2030, que es 30% a nivel mundial. Queremos llegar al 50%, pero necesitamos trazar y ver los crecimientos y en eso es en lo que justo estamos trabajando en este tiempo. Porque, por la pandemia tuvimos que recular, reconfigurar y replantear cosas y apenas en 2024 empezamos trazando las metas que tenemos de sostenibilidad, pero que buscamos bajarlas al nivel operativo.

“Nuestro propósito es hacer más feliz al planeta contagiando nuestro amor por México” ı Foto: Imagen: La Razón