Así es Amazon Bazaar con precios bajos, envío casi gratis y competencia directa a Shein

Amazon México sorprendió al anunciar el lanzamiento de Bazaar, una sección dentro de su aplicación dedicada a productos de bajo costo. La estrategia busca atraer a consumidores que priorizan precios accesibles, variedad y envíos rápidos, compitiendo de forma directa con Shein y Temu.

¿Qué es Amazon Bazaar?

Amazon Bazaar es una nueva categoría dentro de la app de Amazon que ofrece artículos similares a los que se encuentran en tiendas de importaciones chinas, pero con la ventaja de comprar sin salir de la plataforma y con envío gratis desde compras de solo un peso.

En plena alza de impuestos a importaciones chinas, Amazon aprovecha su ventaja logística para competir con Shein. ı Foto: Freepik

Categorías disponibles

Hogar

Electrónica

Accesorios

Deportes

Belleza

Pedro Huerta, gerente nacional de Amazon México, afirmó que esta propuesta responde al interés de los clientes por acceder a ofertas y tendencias de forma rápida y segura.

La llegada de Bazaar se da en un momento clave. A finales de julio, el Diario Oficial de la Federación publicó un ajuste fiscal que incrementa en 33.5 % los impuestos para importaciones de bajo valor provenientes de países sin tratado comercial con México, como China.

Este cambio impacta directamente a empresas como Shein y Temu, que dependen de envíos desde ese país, lo que podría encarecer sus productos y tiempos de entrega.

¿Por qué Amazon puede tomar ventaja?

Amazon cuenta con infraestructura en México y experiencia en logística que le permite ofrecer:

Envíos rápidos y gratuitos a partir de un peso de compra.

Experiencia de usuario confiable y ya conocida por millones de clientes.

Integración en la app oficial de Amazon, sin necesidad de descargar otra plataforma

En un entorno donde las plataformas asiáticas han ganado terreno por su catálogo asequible, Amazon apuesta por capitalizar su reputación de confianza, cumplimiento en tiempos de entrega y facilidad de compra.

Además, la empresa fortalece su presencia en el país con centros logísticos y atención al cliente local

