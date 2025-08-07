Esteva, Delfina y Clara arrancan obras de puentes

Funcionarios municipales, estatales y federales, ayer, en el banderazo inicial a las obras de la vialidad mexiquense.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dieron el banderazo de inicio a las obras de construcción de dos puentes vehiculares que conectan a la capital con el Estado de México y que resultaron dañados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017; tendrán una inversión de mil 695 millones de pesos.

Se trata de la conexión del Puente Alameda Oriente, compuesto por dos vías que serán demolidas y reconstruidas con obras que ya iniciaron hace un par de meses y concluirán hasta octubre de 2027, con un capital de mil 695 millones de pesos, precisó el titular de la SICT.

El Dato: el proyecto, además de rehabilitar la conectividad de la zona para un millón de habitantes, prevé generar 1,373 empleos.

Para determinar las obras que se harán, en junio de 2025 se iniciaron revisiones como estudios topográficos, hidráulicos, geofísicos, geotécnicos y también los estudios estructurales a ambas vías, cuya circulación diaria está calculada en 65 mil vehículos en promedio.

Posteriormente, en entrevista con La Razón, el funcionario mencionó que esa obra se desarrolla porque se requiere mejorar las condiciones de la seguridad estructural del puente que inclusive ahorita está en operación.

“El primero es mayo de 2026 y el segundo, yo creo que vamos a poder reducir los tiempos, ahorita me lo marcaron en octubre pero creo que vamos a poder acortar los tiempos”, aseguró.

Las estructuras, afectadas por los sismos de septiembre de 2017, forman parte de una vialidad fundamental para la movilidad y el transporte de carga, pues conectan a la zona oriente del Estado de México con vías federales como la carretera México-Puebla, la México-Pachuca y la Lechería Texcoco, además del Circuito Exterior Mexiquense.

En ese sentido, Esteva Medina resaltó la importancia de ejecutar la obra y concluirla luego de 8 años de abandono y olvido por parte de las pasadas administraciones federales y estatales.

“Como siempre decimos: no es gasto, es inversión. Siempre, estas obras, además de generar empleos en el momento en que se están llevando o que se están ejecutando, al final mejoran las condiciones de vida”, aseguró.

Durante el anuncio de la obra, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó lo fundamental de rehabilitar estas estructuras.

“Es un puente que va no sólo a unir territorios, va a unir familias, va a unir esperanzas, va a unir proyectos, trabajo; el puente que se va a construir rompe con esos muros invisibles que dividen a la Ciudad de México del Estado de México”, aseguró.

Por su parte, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atribuyó el valor de estas obras conjuntas al trabajo en equipo entre entidades, municipios y el propio gobierno federal.

“Este día se inicia una obra fundamental para la movilidad y conectividad de esta zona. La reconstrucción de los puentes vehiculares de la Alameda Oriente que conecta a Nezahualcóyotl con la Ciudad de México”, comentó.