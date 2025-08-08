CMIC estima crecimiento de 0.5% para construcción

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estimó que el sector crecerá sólo 0.5 por ciento este año y para 2026, entre 1.0 y 2.0 por ciento. El pronóstico bajo es causado por las políticas comerciales de Estados Unidos, los cambios constitucionales en México y también porque no se han impulsado las inversiones público-privadas en el sector, además del bajo dinamismo de la actividad económica del país en el primer semestre.

“Nuestra expectativa y si quieren tener un dato, tal vez este año el crecimiento sea de un medio punto porcentual o un 1.0 por ciento y creemos que para el siguiente año tal vez uno y medio siendo conservadores o tal vez un dos para el siguiente año”, indicó Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC.

El representante de los constructores señaló que en 2024 tenían una estimación de crecimiento más amplia, pero en ese momento no contaban con la llegada del presidente Donald Trump y sus políticas comerciales, ni los cambios que se harían a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), y menos cómo se trataría la seguridad en el país, por lo que aseguró que si se sigue con una inversión pública de entre 500 y 400 mil millones de pesos, no habrá crecimiento.