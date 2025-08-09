Mexicana de Aviación recibe su segundo avión Embraer E195-E2

Mexicana de Aviación recibió este sábado su segunda aeronave Embraer E195-E2, matrícula XA-MXB, con capacidad para 132 pasajeros, idéntica a la unidad que se integró a la flota en julio pasado.

El arribo forma parte del programa de incorporación de 20 aviones de última generación, diseñado para optimizar la eficiencia operativa y ampliar la conectividad en el país.

Antes de entrar en operaciones comerciales, la aeronave pasará por el proceso de certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Una vez cumplido este requisito, se sumará al servicio regular de pasajeros, con lo que la aerolínea mexicana busca incrementar su oferta y reforzar la puntualidad en sus rutas.

Mexicana espera la llegada de otros tres aviones

Entre septiembre y diciembre de este año, Mexicana prevé la llegada de tres aviones Embraer E195-E2 adicionales, que sustituirán de manera progresiva a los Boeing 737/800 NG, los cuales serán devueltos a la Fuerza Aérea Mexicana.

Al respecto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió en redes sociales el segundo avión Embraer, y compartió el momento arribo de la aeronave al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El breve video muestra el tradicional saludo de agua, práctica en la aeronáutica para dar la bienvenida a aeronaves.

Como nos comprometimos, Mexicana, aerolínea del pueblo, recibió hoy su segundo avión Embraer E195-E2. pic.twitter.com/J55hoW1v9j — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 10, 2025

cehr