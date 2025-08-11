Estados Unidos presenta denuncia contra dos empresarios que sobornaron a funcionarios de Pemex

La Fiscalía General de Estados Unidos presentó una acusación formal en contra de dos empresarios mexicanos que presuntamente ofrecieron soborno de 150 mil dólares y artículos de lujo a cuando menos tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), para retener y obtener negocios relacionados en la exploración y producción de combustibles.

El Departamento de Justicia estadounidense informó, en un comunicado, que la denuncia en la Corte del Distrito Sur de Texas fue en contra de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes conspiraron para ofrecer sobornos a los funcionarios de la empresa petrolera mexicana.

Según la denuncia, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron artículos de lujo, incluyendo Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a cuando menos tres funcionarios a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con Pemex.

TE RECOMENDAMOS: De cara a Expo Transporte ANPACT 2025 ANPACT intensifica diálogo con autoridades para reforzar la competitividad en un semestre complejo

Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y Pemex Exploración y Producción (PEP) por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Alexandro Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.

Pemex ı Foto: Cuartoscuro

La oficina de justicia estadounidense detalló que Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.

Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa compareció hoy ante el juez, mientras Mario Alberto Ávila se encuentra prófugo de la justicia.

“Los acusados -ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos- presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, declaró el fiscal general Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, advirtió.

El FBI y el HSI investigan el caso, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, en tanto que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial en este caso, indicó la dependencia

Añadió que los abogados litigantes Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Brad Gray para el Distrito Sur de Texas están procesando el caso.

Two Mexican businessmen living in the Houston area have been federally indicted for allegedly bribing Mexican officials in order to rig the bidding process to secure millions of dollars of lucrative contracts with Petróleos Mexicanos (PEMEX), the state-owned oil company of… pic.twitter.com/sMvGKXgi0O — FBI Houston (@FBIHouston) August 11, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT