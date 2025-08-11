Se desploma venta, producción y exportación de vehículos pesados en julio

La producción, exportación, y ventas al mayoreo y menudeo de vehículos pesados sufrieron un desplome a doble digito en julio del año en comparación con los datos registrados en el mismo mes de 2024, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

En la comparación a tasa anual, en el séptimo mes se produjeron 9 mil 668 unidades pesadas; una caída de 55.1 por ciento respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado cuando se fabricaron 21 mil 517 vehículos pesados; de igual forma sucedió con la exportación, hace un año se colocaron 16 mil 266 automotores, y el mes pasado sólo 7 mil 867 camiones pesados, una reducción de 51.6 por ciento.

También, en el mes de referencia, las ventas al menudeo y mayoreo en el mercado interno nacional cayeron 33.2 por ciento y 60.1 por ciento, respectivamente, es decir, al por menor sólo se comercializaron 3 mil 377 automotores, mientras que, al por mayor 2 mil 175 unidades.

“Durante julio de 2025, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron una disminución de 1 682 unidades vendidas al menudeo, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el mercado al mayoreo, la disminución fue de 3 277 unidades vendidas, en el mismo periodo de referencia”, indicó el Instituto de Estadística.

Asimismo, entre enero y julio de 2025 se produjeron 91 mil 119 automotores pesados, una caída de 26.2 por ciento a tasa anual, del total de unidades pesadas 98 por ciento fueron vehículos de carga y el resto correspondió a autobuses para pasajeros.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, también se registró una caída de 20.1 por ciento para el rubro de exportación de unidades pesadas, pues sólo se colocaron en el mercado externo 76 mil 015 automotores; Estados Unidos fue el principal destino con 94.9 por ciento del total o 72 mil 101 vehículos.

Por su parte, Canadá recibió 2 mil 635 unidades lo que representó 3.5 por ciento del total; Colombia, 527 automotores y 0.27 por ciento y el resto de los países, 752 vehículos pesados y significó 0.9 por ciento.