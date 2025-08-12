Aeroméxico pide a autoridades garantizar funcionamiento en el AICM

Las afectaciones generadas por las lluvias del 10 y la madrugada de este 12 de agosto causaron afectaciones importantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), generando fallas en la operación de las principales aerolíneas, por lo que Aeroméxico, pidió a las autoridades tomar acciones que garanticen el “correcto funcionamiento” de la infraestructura aeroportuaria.

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren”, sostuvo en un comunicado.

La aerolínea bandera de México, sostuvo que para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, implementaron planes de acción para reacomodar a la gran mayoría de ellos en otros vuelos. Sin embargo, las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales.

Al mismo tiempo, Viva Aerobus aseguró que solo por la lluvia de esta madrugada, tres de sus operaciones se vieron afectadas: dos en tierra (TIJ–MEX y MID–MEX) y uno en vuelo (MTY–MEX).

¿A quién acudir?

En el caso de Aeroméxico, solicitó a sus usuarios y pasajeros a consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace:

https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo/ y a conocer la política de protección en caso de requerirla: Avisos, Cambios y Políticas de vuelos - Aeroméxico.

De acuerdo con información del AICM, alrededor de las 02:13 horas se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, manteniéndose esta condición hasta la reapertura de la pista 5 Izquierda – 23 Derecha a las 06:00 horas.

