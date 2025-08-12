CNET exhorta a ejecutar plan integral para garantizar operaciones en el AICM tras las lluvias

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) exhortó a las autoridades a resolver a través de un plan integral la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como ha sucedido en los últimos días por las lluvias; además, señaló que es imperante que se resuelva el problema en un contexto en donde la Ciudad recibirá el próximo año a miles de turistas internacionales.

“Ante esta situación, el CNET hace un llamado a las autoridades a diseñar y ejecutar, en el corto y mediano plazo, un plan integral que contemple inversiones, mantenimiento y protocolos de operación que garanticen la continuidad de los vuelos, incluso en escenarios de fuertes lluvias. No podemos permitir que cada temporada de lluvias ponga en jaque la operación del aeropuerto más importante de México. Es momento de actuar con visión y planeación para asegurar la competitividad de nuestro país en materia turística”, destacó Braulio Arsuaga, presidente del CNET, a través de un comunicado.

El representante empresarial sostuvo que se debe garantizar la continuidad de los vuelos a pesar de las lluvias, y que la pausa de las operaciones aeroportuarias podría proyectar “una imagen negativa de México hacia el exterior”, e incluso causar afectaciones en la cadena productiva del sector turístico, “desde hoteles y restaurantes hasta transportes y operadores turísticos”.

Y destacó que, las lluvias provocaron encharcamiento de pistas, calles de rodaje y plataformas que propiciaron cancelaciones, retrasos y desvío de vuelos, por lo que se afectó la “conectividad aérea del país”, y en ese sentido, expresó su preocupación por la cercanía de eventos internacionales como el Mundial de Futbol.

A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.



“Las instalaciones del aeropuerto y en general la infraestructura turística de la Ciudad de México debe estar en condiciones óptimas para recibir y atender a los turistas con la calidad y eficiencia que puede y debe ofrecer”, puntualizó.

Asimismo, Arsuaga reiteró la disposición del CNET para trabajar con las autoridades correspondientes en propuestas para fortalecer la infraestructura y la “resiliencia operativa” del aeropuerto capitalino y de esa forma se proteja la experiencia del viajero y se “salvaguarde la reputación” de México.

Quejas de personas usuarias

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) resaltó que tras la pausa de operaciones del AICM y con fecha y hora de corte del 12 de agosto hasta las 12 horas del día, brindó 89 asesorías por diversas causas y ha logrado 32 conciliaciones “con las que se recuperó un monto de 176 mil 685 pesos a favor de las personas consumidoras”.

Asimismo, destacó que, del total de asesorías, 63 fueron por cancelación de vuelo, 15 por sobreventa, tres por demora, siete por pérdida de vuelo y una por falta de información, “en cuanto a las conciliaciones, 19 fueron por cancelación de vuelo, dos por sobreventa, cuatro por pérdida de vuelo y siete por demora”.

🚨Aeromexico hace un llamado "respetuoso y urgente" a autoridades federales y al gobierno capitalino para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento del #AICM.



➡️Lamentan los incovenientes y solicitan a los pasajerios consultar el estatus de sus vuelos en su página… pic.twitter.com/mYBxaxxebx — Azucena Uresti (@azucenau) August 12, 2025

