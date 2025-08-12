Trump amenaza con demanda a Jerome Powell si la Fed no baja las tasas de interés

La tensión entre Trump y la Reserva Federal vuelve a escalar.

El presidente estadunidense, Donald Trump, amenazó con permitir que se presente una "demanda importante" contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) Jerome Powell.

Esto se daría si el banco central no recorta las tasas de interés.“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell debe bajar las tasas ya (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable”, escribió Trump en la red social Truth Social.

El presidente señaló que “afortunadamente”, la economía estadounidense está “tan bien” que pudieron superar los estragos generados por Powell y a su “Junta complaciente”.

“Sin embargo, estoy considerando permitir que proceda una demanda importante contra Powell debido al horrible y gravemente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed”, agregó.

En medio de una desaceleración económica, Trump busca presionar a la Fed para que baje las tasas de interés. ı Foto: Reuters.

Trump evalúa reemplazar a Powell

De acuerdo con la agencia de información Reuters, la Fed declinó hacer comentarios sobre el posible movimiento de Trump.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, es posible que cualquier caso que Trump esté considerando compartir tenga similitudes con la investigación criminal que la representante republicana Anna Paulina Luna está promoviendo, alegando que Powell dio falso testimonio en junio a los legisladores sobre los planes de renovación de la Fed.

La escalada legal que Trump está considerando se produce mientras la Fed no ha cedido a la demanda del presidente de bajar las tasas de interés. Trump previamente amenazó con despedir a Powell por eso.

Pero recientemente dijo que permitiría que Powell permaneciera como jefe del banco central hasta que termine su mandato en mayo.

Sin embargo, el presidente también ha dicho que tiene la intención de anunciar su elección para el sucesor de Powell meses antes de lo habitual.Además, despedir a Powell sería un esfuerzo legalmente complicado, dado que los miembros de la Junta de la Fed ratificados por el Senado solo pueden ser despedidos “por causa justificada”.

Sin embargo, Trump parece estar enfocado en la renovación multimillonaria del edificio de la Fed como una posible razón que justificaría un despido “por causa justificada”.El presidente afirmó que la renovación debería haber sido una “reparación de 50 millones de dólares”.

Si Trump procede con el despido de Powell, se espera que el presidente de la Fed lo impugne de inmediato en un caso que podría ser decidido por la Corte Suprema.

Trump anunció recientemente que está designando a su presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar una vacante recién abierta en la Junta de Gobernadores de la Fed. Si es confirmado por el Senado, Trump dijo que anticipa que Miran estará en la Fed durante unos meses y probablemente no lo designaría para presidente.

Para ese puesto, Trump dijo que está considerando seriamente al exgobernador de la Fed Kevin Warsh, al director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett y al gobernador de la Fed Christopher Waller.

