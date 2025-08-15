Así inició el dólar este viernes

Este es el precio del dólar HOY viernes 15 de agosto de 2025

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este viernes 15 de agosto

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy.
Por:
La Razón Online

El peso mexicano continúa por debajo de las 19.00 unidades por dólar, esta jornada amaneció con una leve apreciación con relación a la jornada anterior.

De esta forma, este viernes 15 de agosto la moneda nacional se cotiza en 18.74 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 14 de agosto en 18.75 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.5657 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.6683 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 15 de agosto:

  • Afirme: 17.80 a la compra – 19.30 a la venta
  • Banco Azteca: 17.45 a la compra – 19.09 a la venta
  • Banco de México, FIX del martes: 18.5657
  • Bank of America: 17.5439 a la compra – 19.6078 a la venta
  • Banorte: 17.40 a la compra – 18.95 a la venta
  • BBVA Bancomer: 17.74 a la compra – 18.87 a la venta
  • Monex: 17.89 a la compra – 19.77 a la venta
  • Citibanamex: 18.02 a la compra – 19.05 a la venta

