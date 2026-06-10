Comercio de vehículos pesados se desploma

ENTRE ENERO y mayo, la producción, exportación y ventas al menudeo en el mercado interno de vehículos pesados sufrieron caídas de doble dígito, analistas destacaron que las contracciones fueron ocasionadas por el deterioro en la inversión fija bruta y de las expectativas de la actividad económica del país.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en el periodo de referencia la industria nacional produjo 55 mil 615 unidades pesadas, un desplome a tasa anual de 17.3 por ciento respecto al mismo lapso del 2025 cuando se fabricaron 67 mil 267 automotores. Del total, 97.5 por ciento correspondieron a vehículos de carga y el resto fueron de pasajeros.

1.8 por ciento de unidades pesadas, exportadas a Colombia

Respecto a la exportación, en los primeros cinco meses, fueron enviadas solamente 45 mil 530 unidades, lo que significó una contracción de 18.4 por ciento respecto al mismo periodo del 2025 cuando se colocaron en el mercado externo 55 mil 817 automotores pesados. Del total de vehículos enviados a otros países, Estados Unidos fue el principal receptor con 92.4 por ciento del total; es decir, fueron vendidos 42 mil 78 pesados; Canadá compró dos mil 108 vehículos y representó 4.6 por ciento del total.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, la caída de las exportaciones ha sido la mayor para un mismo lapso desde 2020, y se relaciona con los aranceles de 25 por ciento que EU impuso a las exportaciones de los camiones pesados, “con datos a abril (última cifra disponible), el 86.6 por ciento de las importaciones de camiones pesados que realiza Estados Unidos proviene de México”.

Por su parte, la venta de vehículos pesados al menudeo en el mercado nacional cayó de 26.3 por ciento, dado que hace un año se comercializaron 17 mil 478 unidades y para 2026 se ubicaron en 12 mil 878 vehículos pesados.

Siller Pagaza destacó que la reducción en la venta de unidades pesadas fue por una baja en la inversión fija bruta y también por el deterioro de las expectativas de la economía nacional, “también se han visto afectadas por una mayor incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos y el desempeño de las exportaciones”.