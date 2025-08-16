IP alista viaje a Washington por T-MEC

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, informó que la iniciativa privada y representantes del gobierno mexicano se preparan para una serie de reuniones en Washington con el objetivo de abordar los aranceles aplicados por Estados Unidos y fortalecer la relación comercial bilateral actual.

En entrevista, recordó que el tema de los aranceles tiene un respiro de 90 días, pero México ya trabaja para presentar avances en distintas áreas ante las autoridades estadounidenses.

El Tip: El CCE es una organización que agrupa a diversas entidades empresariales en México, con el objetivo de fortalecer la competitividad.

“Estamos trabajando, ya vamos a tener una reunión muy importante en Washington con las contrapartes. Vamos a buscar al Congreso para explicar todo lo que hemos hecho en México en muchas materias: económica, laboral, en todos lados, para que podamos amortiguar todo esto”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Son semiconductores y chips Anuncia EU arancel sobre precursores tecnológicos

Sobre la agenda de la visita, el líder empresarial detalló que aún se está definiendo con quiénes se reunirán, pero prometió más información la próxima semana.

El líder del CCE destacó la integración económica entre México y Estados Unidos y la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para mantener la colaboración.

“Somos un país muy integrado con Estados Unidos, muy complementario”, dijo, y adelantó que a los viajes a Washington, programados para septiembre y octubre, irán la IP y la Secretaría de Economía.