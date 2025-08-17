Canacintra busca fortalecer al sector industrial a través de esquemas de financiamiento

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) firmó un acuerdo para impulsar a las Pequeñas y Medianas empresas (PyMes) con financiamiento a través de la banca comercial y de desarrollo para que se materialicen “proyectos de alto impacto” y se consolide la base industrial de México.

“Canacintra refrenda su compromiso con la modernización de la industria nacional, el fortalecimiento de cadenas de proveeduría y la generación de empleos de alto valor, factores indispensables para que México aproveche plenamente las oportunidades de inversión que hoy ofrece el contexto global”, indicó la organización en un comunicado.

María de Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Canacintra destacó que es necesario brindar “esquemas de crédito” para que las empresas mexicanas sean más productivas y competitivas a nivel nacional, pero también para que puedan tener participación internacionalmente.

Asimismo, resaltó que el nearshoring sigue ofreciendo oportunidades “inéditas” en el país, y que las empresas tengan acceso al financiamiento es imperante, “muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas proveedoras de la gran industria, enfrentan limitaciones de capital para modernizar sus procesos, invertir en innovación tecnológica o cumplir con estándares internacionales de certificación”.

La representante empresarial señaló que el financiamiento puede servir para una mayor digitalización y automatización, pues el paso hacia la industria 4.0 requiere capital para más maquinaria, software y capacitación.

Incluso para cumplir con los estándares ambientales y de energía, es decir, proyectos sostenibles, las PyMes requieren “financiamiento competitivo” y en muchas ocasiones no cuentan con los recursos monetarios.

O también, hay ocasiones en las que las empresas que sí cuentan con productos de alto valor agregado se enfrentan a diversas barreras para exportar por no tener un financiamiento flexible y justo.

“El fortalecimiento financiero de la industria no solo tiene un impacto en las empresas afiliadas, sino que genera un efecto multiplicador en cadenas de proveeduría, empleo calificado y atracción de inversión extranjera”, apuntó.

Entre los firmantes del acuerdo con la organización empresarial destacaron: José Ramón Rodríguez Mundo, Director Comercial de Nr Finance México (Credi Nissan); José Carlos Martínez González Director de Banca Pyme de Afirme; Amado Alberto Adib Carrera, ejecutivo de Promoción Institucional de Nafin/Bancomext y Fabián Eloy Moreno Guerrero partnership manager de JEEVES, entre otros.

