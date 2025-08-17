Coparmex y CNET exhortan al Gobierno federal a implementar estrategia en beneficio del sector turístico

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) exhortaron al Gobierno federal a implementar una “estrategia coordinada de comunicación y relaciones públicas” para contrarrestar la alerta de viaje que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos y que señaló que en al menos 30 entidades mexicanas hay “un riesgo de terrorismo”, y a su vez fortalecer y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Ambos organismos señalaron que la alerta del gobierno estadounidense ha provocado inquietud, ya que, “las interpretaciones erróneas” pueden afectar al sector turístico

“Es fundamental que las autoridades responsables implementen de inmediato una estrategia coordinada de comunicación y relaciones públicas para contrarrestar los efectos de esta alerta. Esta respuesta debe transmitir con claridad que los destinos turísticos de nuestro país son seguros y están libres de amenazas terroristas en el sentido internacional del término”, indicaron en un comunicado”.

De acuerdo con la Confederación y el Consejo la campaña del Gobierno mexicano debe incluir todos los medios digitales, prensa internacional, redes sociales y a través de las Embajadas para difundir mensajes que tengan respaldo y puedan ser verificados y “que fortalezcan la confianza en México como destino de viaje”.

Asimismo, coincidieron en que la palabra “terrorismo” que denotó la alerta de la dependencia estadounidense, no denota “con precisión la situación de la mayoría de los estados mexicanos”, pero reconocieron que sí hay algunas entidades donde aún hay retos en seguridad y se viven episodios violentos, pero “equipararlos con actos terroristas implica una caracterización desproporcionada que puede distorsionar la percepción internacional. Tal narrativa podría influir de manera directa en las decisiones de viaje de y podría minar la confianza de inversionistas y operadores turísticos globales”.

El impacto en el sector turístico puede ser ocasionado a una menor llegada de turistas internacionales y también afectar a la economía de México, pues el turismo sigue siendo un pilar de desarrollo para el país.

“En 2023, de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) turístico alcanzó 2.5 billones de pesos, equivalente al 8.6 por ciento del PIB nacional, con un crecimiento real de 4.4 por ciento frente al año anterior”. Además, también genera 4.9 millones de empleos, lo que representa alrededor de 9.2 por ciento del total de puestos de trabajo, indicaron.

Además, destacaron que el dinamismo del sector es evidente, pues tan sólo en junio pasado llegaron al país 11.5 por ciento más visitantes internacionales a tasa anual, o incluso durante el primer semestre del año, ingresaron 23.4 millones de turistas internacionales, 7.3 por ciento más que el mismo periodo de 2024; aunque, se observan señales de desaceleración en la llegada de turistas internacionales por vía aérea, que registró una disminución de 2.9 por ciento en el primer semestre de este año comparado con el mismo periodo de 2024.

“En este contexto, resulta esencial proteger al turismo de cualquier factor que pueda frenarlo, en especial de percepciones erróneas que dañen su reputación. El impacto no se limita a las grandes cadenas turísticas, sino que afecta de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen más del 99 por ciento de los negocios vinculados al sector”, puntualizaron.

La Coparmex y el CNET afirmaron que el turismo debe ser una prioridad del Estado mexicano, “no únicamente por su peso económico, sino por su capacidad para detonar el desarrollo regional y generar oportunidades de empleo formal”.

